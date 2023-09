Íñigo Vélez: "Ahora hay que dar forma a lo que hemos construido"

Íñigo Vélez, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

La Ponferradina afronta el domingo en Las Llanas su primera salida de la temporada para medirse al Sestao River en un partido en el que los blanquiazules no podrán contar con Ernesto y Pol Llonch por molestias físicas, tal y como adelantó este viernes el entrenador, Íñigo Vélez.

Si bien ninguno de los dos casos reviste gravedad, el técnico considera innecesario forzar a estas alturas de la temporada, y más teniendo en cuenta que para este partido recupera a tres jugadores que no pudieron participar en la primera jornada por sanción: Ángel, Leal y Dacosta. También Mángel está en condiciones de viajar a Sestao, así como el último en llegar, Andoni López, del que Vélez dijo que le había sorprendido su buen estado físico.

Respecto al partido ante el Sestao River, el técnico deportivista señaló que es un equipo que "lleva 17 partidos sin perder, viene de ascender y en Las Llanas se ha hecho fuerte. La semana pasada tuvo opciones de ganar en Salamanca y no hay que fiarse de nadie. Todos los partidos son complicados, sabemos a dónde vamos y para ganar hay que ser igual o más intensos que el rival".

A pocas horas para el cierre del mercado de fichajes, Vélez adelantó que está casi cerrada la llegada de un jugador sub-23 y quedaría una ficha sénior por cubrir que podría dejarse para más adelante. El entrenador recordó que ha sido un verano "con muchos fichajes. Hemos traído lo que queríamos y los que están querían venir. Hay ilusión y estoy contento con la plantilla que tengo. Ahora hay que darle forma a lo que hemos construido".

Vélez también confirmó que Covi no formará parte de la primera plantilla, al igual que Raúl, que aunque seguirá en la órbita del primer equipo tendrá ficha con el filial, ya que el técnico considera que "no iba a ser provechoso hacerle ficha y que no pudiera jugar con el filial, porque necesita minutos".

Sestao River-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Sestao River-Ponferradina de la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación se juega el domingo 3 de septiembre a las 20.30 horas en Las Llanas. El encuentro se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV y estará dirigido por el colegiado cántabro Alberto Fuente Martín.