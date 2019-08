Si quieres buscar agua…habla con Darcy y no con tu vecino

Hace años en un video sobre tácticas militares, vi reflejada una idea bastante simple. Lo que venía a decir es que todo jefe de un ejército antes de entrar en combate debe preguntarse a si mismo que es lo que haría si el enemigo apareciese de pronto por el Este, el Oeste, el Norte, el Sur;… o cualquier otra dirección. Si al apuntar a una dirección cualquiera esa pregunta le resultaba incómoda,….es que no ocupa la posición adecuada. Ahora no voy a hablar de tácticas militares, ni de batallas; pero si de un asunto que por extraño que parezca tiene algo que ver. Vamos al grano.

El título de este artículo suena a broma o a chiste, pero la verdad es que no se trata de una broma. Enrique Darcy fue un ingeniero francés que en los años centrales de siglo XIX es decir hace mas de 150 años, descubrió y formulo de modo matemático una ley física que describe como se mueve el agua a través de medios porosos ,entre estos el terreno que día tras día pisamos. Era el año 1856. Cualquier problema relacionado con la búsqueda de agua subterránea y por norma general ha de tener en cuenta esta ley físico-matemática.

Lo que el Sr. Darcy dijo ha sido analizado, estudiado, comprobado y puesto a prueba por miles de personas desde los años centrales del siglo XIX hasta la actualidad. No hay constancia de que algún ingeniero, científico, investigador, pensador, estudioso,…o cualquier otra persona que se dedique a entender nuestro Mundo utilizando criterios racionales (no creencias o suposiciones); haya sido capaz de demostrar que el Sr. Darcy estaba equivocado. Por tanto hemos de concluir que lo más probable es que no lo estaba.

No obstante si hay constancia de que son miles, quizá millones las personas que por las más diversas circunstancia jamás han oído hablar de Darcy y también hay constancia de que incluso en algunos organismos oficiales (ayuntamientos sobre todo), a la hora de buscar agua ante la amenaza de sequía; ignoran por completo la Ley de Darcy, que es una ley de índole físico-matemática y no una ley como las del Código Penal o las del Régimen Local. El lector que lea esto con atención que juzgue por si mismo y se pregunte que sabe del Sr. Darcy o de la permeabilidad, de la carga hidráulica, de la porosidad del terreno, del gradiente hidráulico,….Si es que ni siquiera “le suenan” estos conceptos, es que “no ocupa la posición adecuada”, dicho en términos militares; para opinar a la hora de buscar agua subterránea.

Esto lo digo sobre todo para aquellas personas que ante los problemas de sequía que cada vez padeceremos más; tienen que tomar decisiones. Entre estas personas a menudo se hallan alcaldes y concejales de pequeños (o no tan pequeños) municipios. Estoy harto de ver como se invierte tiempo y sobre todo dinero buscando agua subterránea sin tener para nada en cuenta lo que hace ya mas de un siglo descubrió Darcy,….y que nadie ha sido capaza de desmentir.

Es evidente que sería demasiado pedir que cada alcalde o concejal que deban tomar decisiones para abastecer de agua a su municipio, hayan realizado un curso de hidrogeología o que al menos sepan quien fue el Sr. Darcy. No obstante si quiero señalar que el conocimiento humano es amplio, muy, muy, muy amplio en todos los campos y que es un error suponer que más vale fiarse de lo que nos dice este o aquel vecino; que ponerse a estudiar o al menos a considerar lo que han dicho investigadores hace siglos y que nadie ha sido capaza de desmentir.

Es posible que Newton, Einstein, Galileo, Laplace, Bernouilli, Darcy; ….y otros muchos científicos estén equivocados y que el anónimo y desconocido vecino de nuestro pueblo; que por el motivo que sea ni siquiera sepa de la existencia de esos científicos, tenga razón. Es posible si; pero tan, tan, tan;… improbable que es más fácil que nos toque la lotería de Navidad jugando al número 325 que así sea.

Adjunto una imagen tomada de la Red con referencias a esta ley física y una imagen del Sr. Darcy.

Castropodame , 25 de agosto de 2019

Rogelio Meléndez Tercero