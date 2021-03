“Si uno quiere comprar voluntades es corrupción”, advierte Igea a Tudanca

Francisco Igea, en la rueda de prensa de este jueves. / Ical

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, advirtió hoy al líder de la oposición socialista, Luis Tudanca, que la “compra de voluntades” es también un caso de corrupción y recalcó que los doce procuradores de Ciudadanos en las Cortes van a dar un ejemplo de otra forma de hacer política en el debate de la moción de censura que se debate este lunes.

“Dice que ha hablado con alguien de Ciudadanos, igual es cierto, o no o igual es con alguien y ese alguien no es nadie”, ironizó Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en respuesta a la aseveración de Luis Tudanca de que ha mantenido, mantiene y mantendrá negociaciones con la formación naranja para que apoyen su moción de censura.

Tras afear el video sobre la moción de censura que han publicado en las redes sociales y calificarle como un acto de “desesperación”, recalcó que no se ha dirigido ni a la dirección autonómica, ni nacional, ni a él como vicepresidente, ni al portavoz del grupo en las Cortes, ni tampoco a los miembros del comité territorial.

“Alguien ha hablado de algo con alguien en alguna parte”

“Alguien ha hablado de algo con alguien en alguna parte”, manifestó siguiendo un “episodio mítico” del humorista José Mota, para insistir en que es el líder socialista quien tiene que aclarar de qué habla y con quién cuando no lo ha hecho con miembros institucionales y orgánicos de Ciudadanos.

En tal sentido, recogió las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso, en relación a Murcia, de que el transfuguismo es corrupción y advirtió de que “si uno quiere comprar voluntades” es un caso de corrupción, en referencia a que puedan estar hablando con procuradores en “un cuarto oscuro y sin exponerse” públicamente.

Lanzó al líder socialista el mensaje de que los doce representantes naranjas están en política y han sido elegidos para hacer las cosas de otra manera y así lo reflejarán en el debate de la moción de censura, sin dejarse “manejar por otros intereses” en un “espectáculo bochornoso”, en relación a la posición que mantiene el PSCYL en esta postmoción.

“Sí el señor Tudanca piensa que con un sport publicitario o hablando en un cuarto oscuro va a cambiar voluntades de los doce procuradores, se equivoca”, remarcó Igea, que pidió al socialista una reflexión para que vuelva a su posición de inicio de la pandenmia con pacto, acuerdo y negociación con la Junta.

“Ningún intento de compra”

No obstante, reconoció que no le consta “ningún intento de compra” a procuradores de su partido, si bien asentó su advertencia en las declaraciones de Tudanca y en que no se ha dirigido a los órganos oficiales del partido, por lo que sostuvo que, de hablar con alguien, será de otra manera y él lo deberá aclarar.

En esa línea, manifestó que no habla de política, sino de “otra cosa”, y añadió que le gustaría que el socialista fuera “valiente” y lo explique, aunque no confió en ello dado su “cobardía y retraimiento”.