Sielva y Moussa, bajas de la Deportiva para la segunda visita a Alcorcón

Bolo habla con sus jugadores antes de un entrenamiento en el Anexo / QUINITO

Ponferradina y Alcorcón disputan este jueves (Santo Domingo, 19.00 horas) el partido aplazado en su día por varios positivos de COVID-19 en las filas del equipo madrileño y Bolo seguirá sin poder contar con Óscar Sielva después de constatar que no está a tope: “Es una pieza importante, pero tiene que estar al cien por cien y pleno de confianza para afrontar un partido como este. Hay que darle tranquilidad y confianza, y cuando se encuentre a gusto será él quien tome la decisión de volver a jugar”. Tampoco estará Moussa, que sigue en cuarentena tras dar positivo por coronavirus la semana pasada.

Después de tres derrotas consecutivas, el técnico blanquiazul considera que “cuando un equipo cae sólo puede levantarse y seguir trabajando. No es la primera vez que estamos en esta situación y hay que intentar romper esa mala racha. El del Sabadell fue un partido muy malo y aquí estamos para darle la vuelta a la tortilla como hemos hecho otras veces”. En ese sentido, Bolo insistió en lo que dijo el domingo: “Cuando tienes unas armas, hay que aprovecharlas. Tenemos mucha variedad en el equipo para jugar muy bien, pero al final lo que a todos nos da confianza son las victorias. No vale de nada hacer un buen trabajo y no sumar. Para eso tenemos que aprovechar todas nuestras armas, no sólo unas pocas, y eso es lo que le pido al equipo”.

En cuanto al partido en sí, el entrenador de la Deportiva reiteró que “nunca nos vamos a fiar de las rachas del rival. Queremos ser una Ponferradina fiable y reconocible, y si somos capaces de eso, nos da igual quién esté enfrente. El Alcorcón está peleando por salir de una situación difícil y querrá acabar con esa mala racha, como nosotros. La estrategia puede ser una de las claves del partido”.

Por último, Bolo se refirió al rendimiento como local y visitante de su equipo: “Intentamos que sea siempre igual, pero estamos en una situación complicada en la que el público no puede entrar en los estadios y nuestra afición nos ayuda mucho a venirnos arriba en los momentos complicados. Estamos trabajando para que no nos afecte, ya deberíamos estar acostumbrados, pero cuando recibimos un palo durante el partido al equipo le cuesta un poco reaccionar, algo que no nos solía pasar con gente en la grada, pero tenemos que espabilar ya y adaptarnos porque esto parece que va a ir para largo. No podemos caer y no levantarnos inmediatamente”.