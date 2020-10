Sielva y Pascanu están listos para el domingo

Óscar Sielva / QUINITO

La Ponferradina ultima la preparación del partido de este domingo ante el Sabadell (El Toralín, 18.15 horas) con la buena noticia de la recuperación de Óscar Sielva y Pascanu, que han entrenado con normalidad en las dos últimas sesiones y estarán a disposición de Bolo para recibir al cuadro arlequinado. A falta del último entrenamiento, el técnico tendrá a toda la plantilla disponible salvo Moussa, que sigue en cuarentena tras dar positivo por COVID-19.

En cualquier caso, Bolo se mostró cauto ante la posibilidad de contar con Sielva y Pascanu: “Tienen buenas sensaciones y el alta médica, pero falta un entrenamiento y el domingo valoraremos si ya podemos contar con ellos o esperamos un poco más para no correr riesgos. Es bueno tener a todos disponibles, ya veremos lo que decididimos, porque luego tenemos otra semana con dos partidos“.

El entrenador blanquiazul insistió en su mensaje de no mirar los números del rival ante la visita del colista de Segunda tras medirse a los dos primeros clasificados: “Intentamos no mirar la clasificación ni al equipo que está enfrente. El Sabadell seguro que nos hará un partido complicado, viene de empatar en Zaragoza y ganar al Leganés y no tengo que decirles nada especial a mis jugadores. Además, tienen el ejemplo de haber perdido dos partidos en casa ante dos equipos recién ascendidos. Ellos habrán recuperado la moral después de los últimos resultados y querrán seguir la racha. Nos van a complicar muchísimo la vida y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar”.