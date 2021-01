Siete cosas que debes saber sobre la misión Perseverancia a Marte este 2021

Nasa

El 18 de febrero, el rover Perseverancia (Perseverance en inglés), construido en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, se convertirá en el próximo habitante robótico de Marte, uniéndose a otro rover, un módulo de aterrizaje y múltiples orbitadores (actualmente funcionando) en o alrededor del Planeta Rojo. ¿Qué distingue a este explorador?

1.Perseverancia busca signos de vida antigua

Misiones anteriores de la NASA han descubierto evidencia de que Marte alguna vez albergó agua corriente antes de convertirse en un desierto helado. Al principio de su historia, Marte tenía ambientes más cálidos en la superficie que podrían haber sustentado la vida microbiana. Perseverancia tiene como objetivo dar el siguiente paso, buscando, como objetivo principal, responder una de las preguntas clave de la astrobiología: ¿Hay signos (o biofirmas) de vida microbiana pasada en Marte?

Este exigente objetivo científico requiere un nuevo conjunto de instrumentos de vanguardia para abordar la cuestión desde muchos ángulos. Dos de ellos jugarán un papel particularmente importante en la búsqueda de posibles signos de vidas pasadas: SHERLOC (abreviatura de Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), que puede detectar materia orgánica y minerales, y PIXL (abreviatura de Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), que mapea la composición química de rocas y sedimentos. Los instrumentos permitirán a los científicos analizar estas características en conjunto con un nivel de detalle más alto que el de cualquier vehículo explorador de Marte anterior.

Perseverancia también podrá usar algunos instrumentos para recopilar datos científicos a distancia: las cámaras de Mastcam-Z que tiene incorporadas pueden hacer zoom en texturas de rocas desde tan lejos como un campo de fútbol, ​​mientras que el dispositivo SuperCam usará un láser para golpear rocas y regolitos (roca rota y polvo) para estudiar su composición en el vapor resultante. RIMFAX (abreviatura de Radar Imager for Mars ‘Subsurface Experiment) utilizará ondas de radar para explorar características geológicas subterráneas.

2. El rover va a aterrizar en un lugar con un alto potencial para encontrar signos de vida microbiana pasada

El terreno que es interesante para los científicos puede ser un desafío para aterrizar. Gracias a las nuevas tecnologías que permiten a Perseverancia apuntar a su lugar de aterrizaje con mayor precisión y evitar peligros de aterrizaje de forma autónoma, la nave espacial podrá aterrizar de forma segura en un intrigante delta de un río antiguo con acantilados escarpados, dunas de arena y campos de rocas.

El cráter Jezero es una cuenca de 45 kilómetros de ancho ubicada en el hemisferio norte marciano. En algún momento, hace unos 3.500 millones de años, un río fluyó hacia un cuerpo de agua del tamaño del lago Tahoe, depositando sedimentos en forma de abanico conocido como delta. El equipo científico de Perseverancia cree que este antiguo delta del río y depósitos lacustres podrían haber recolectado y preservado moléculas orgánicas y otros signos potenciales de vida microbiana.

3. Perseverancia también va a recopilar datos importantes sobre la geología y el clima de Marte

El contexto lo es todo. Los orbitadores de Marte han estado recolectando imágenes y datos del cráter Jezero desde aproximadamente 200 millas (322 kilómetros) arriba, pero encontrar signos de vida antigua en la superficie requiere una inspección mucho más cercana. Requiere un vehículo de superficie como Perseverancia. Comprender las condiciones climáticas pasadas de Marte y leer la historia geológica incrustada en sus rocas dará a los científicos una idea más rica de cómo era el planeta en su pasado distante. Estudiar la geología y el clima del planeta rojo también podría darnos una idea de por qué la Tierra y Marte, a pesar de algunas similitudes iniciales, terminaron siendo tan diferentes.

4. El rover Perseverancia encarna el espíritu científico y de la NASA de superar los desafíos

Llevar la nave espacial a la plataforma de lanzamiento durante una pandemia, buscar signos de vida antigua, recolectar muestras y probar nuevas tecnologías no son hazañas fáciles. Tampoco es un aterrizaje suave en Marte: solo alrededor del 50% de los intentos de aterrizaje marcianos, realizados por cualquier agencia espacial, han tenido éxito.

El equipo de la misión se inspira en el nombre de su vehículo, con especial conciencia de los desafíos que el mundo entero está experimentando en este momento. Con eso en mente, la misión instaló una placa especial para honrar la dedicación y el arduo trabajo de la comunidad médica y los socorristas de todo el mundo. El equipo espera inspirar al mundo entero y a los futuros exploradores a forjar nuevos caminos y hacer descubrimientos sobre los que la próxima generación pueda seguir creciendo.

5. Perseverancia es la primera etapa de un viaje de ida y vuelta a Marte

La verificación de la vida antigua en Marte conlleva una enorme carga de pruebas. Perseverancia es el primer rover equipado con un sistema de almacenamiento de muestras marcianas que empaquetará estas prometedoras muestras para regresar a la Tierra en una misión futura.

En lugar de pulverizar la roca como lo hace el taladro del rover Curiosidad (Curiosity en inglés), el taladro de Perseverancia cortará núcleos de roca intactos que son aproximadamente del tamaño de un trozo de tiza y los colocará en tubos de muestra que almacenará hasta que el rover llegue a un lugar apropiado de descarga en Marte. El rover también podría entregar las muestras a un módulo de aterrizaje que forma parte de la campaña de devolución de muestras de Marte planificada por la NASA y la ESA (la Agencia Espacial Europea).

Una vez las muestras estén aquí en la Tierra, podremos examinarlas con mayor precisión con instrumentos que son demasiado grandes y complejos para enviarlos a Marte, proporcionando mucha más información sobre ellas que incluso el rover más sofisticado.

El rover Perseverancia en la superficie marciana con tubos de muestra (recreación artística). Fuente de la imagen: NASA/JPL-Caltech

6. Perseverancia lleva instrumentos y tecnología que ayudarán a allanar el camino para futuras misiones humanas a la Luna y Marte

Entre las tecnologías de futuro de la misión a Marte en 2021 Perseverancia que beneficiarán la exploración humana, se encuentra la “Navegación Relativa al Terreno”. Como parte del sistema de aterrizaje de la nave espacial, la “Navegación Relativa al Terreno” es la razón principal por la que Perseverancia puede explorar un lugar tan interesante como el cráter Jezero. Permitirá a la nave espacial descendente comprender de forma rápida y autónoma su ubicación sobre la superficie marciana y modificar su trayectoria. Esta tecnología proporcionará una asistencia invaluable tanto para misiones robóticas como tripuladas que aterrizarán en la Luna.

Perseverancia también tendrá más autonomía en la superficie que cualquier otro rover, incluida la inteligencia de conducción autónoma que le permitirá cubrir más terreno en las operaciones de un día con menos instrucciones de los ingenieros en la Tierra. Esta capacidad de avance rápido (gracias a los sensores, computadoras y algoritmos mejorados) puede traducirse en más ciencia a lo largo de la misión. Además, hará que la exploración de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes sea más eficiente para otros vehículos.

Además, Perseverancia lleva una demostración de tecnología, un experimento de prueba conceptual, llamado Experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte (MOXIE por sus siglas en inglés). Este instrumento producirá oxígeno a partir de la atmósfera de dióxido de carbono de Marte, demostrando una forma en que los futuros exploradores podrían producir oxígeno para el propulsor de cohetes, así como para respirar.

Otros dos instrumentos ayudarán a los ingenieros a diseñar sistemas para que futuros exploradores humanos aterricen y sobrevivan en Marte: el paquete MEDLI2 (Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2) es una versión de próxima generación de lo que voló en la misión Mars Science Laboratory que entregó el rover Curiosidad, mientras que el conjunto de instrumentos MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) proporciona información sobre el tiempo, el clima y la radiación ultravioleta y el polvo de la superficie.

7. Podrás seguir adelante

La misión a Marte en 2021 Perseverancia lleva más cámaras que cualquier misión interplanetaria de la historia, con 19 cámaras en el propio vehículo y cuatro en otras partes de la nave que participan en la entrada, el descenso y el aterrizaje. Al igual que con las misiones anteriores a Marte, la misión a Marte 2021 Perseverancia planea hacer que las imágenes sin procesar y procesadas estén disponibles en el sitio web de la misión.

Si todo va bien, el público podrá experimentar en alta definición cómo es aterrizar en Marte y escuchar los sonidos del aterrizaje por primera vez con un micrófono estándar colocado en el costado del rover. Otro micrófono en la SuperCam ayudará a los científicos a comprender las propiedades de las rocas que examina el instrumento y también podrá escuchar el viento.

Si está entre los 10,9 millones de personas que se inscribieron para enviar su nombre a Marte, su nombre está grabado en uno de los tres chips de silicio incrustados en una placa en el rover que lleva las palabras “Explora como uno” en código Morse.





Fuente del artículo en inglés: https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/mars_2020/landing/