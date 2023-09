Sietes hace balance del mercado: "Aquí están los que han querido estar"

José Sietes, director deportivo de la Ponferradina. / QUINITO

El director deportivo de la Ponferradina, José Sietes, aprovechó la presentación de Josep Cerdà para hacer balance del mercado de verano que se cerró el pasado 1 de septiembre, si bien la Deportiva apuró los plazos para contratar a Clavería pasada esa fecha aprovechando que el centrocampista se encontraba sin equipo. Sietes confesó que el mercado estival "ha sido una locura, con 25 jugadores fichados y 12 salidas, todas ellas con contraprestación económica" y reiteró una de las frases que más ha repetido en estos meses: "Aquí están los que han querido estar".

Con el equipo cerrado al menos hasta enero, el asturiano aseguró que "tenemos una plantilla compensada, con jugadores polivalentes y una mezcla de jugadores jóvenes y con hambre junto a otros más experimentados pero con la misma ilusión que ellos. Buscábamos un vestuario unido y con ilusión que después lo demuestre en el campo, porque la unión y las ganas van a marcar la diferencia en una categoría que es muy igualada".

Sietes admitió que el equipo "todavía está en construcción, hay jugadores que aún no están al cien por cien, pero me quedo con la ilusión que he visto en estos partidos y con un equipo que nunca baja los brazos". En ese sentido, puso como ejemplo lo ocurrido en Sestao, donde "Ibgekeme, que se había ido lesionado en el descanso, estaba en el minuto 80 en la grada animando a sus compañeros, o Mángel, que no sabía ni cómo tenía la rodilla pero pidió una silla para terminar de ver el partido". En resumen, aseguró, "he vivido cosas en estos tres partidos que me faltaron el año pasado".

Sobre la tardía llegada de Clavería, Sietes aseguró que "no tiene nada que ver con la lesión de Mángel", e incluso desveló que a lo largo del verano ya estuvo a punto de cerrarse su fichaje: "Queremos tener gente en el centro del campo todo el año, porque entendemos que es el pulmón del equipo. Además, a Clavería lo vemos como un comodín que nos puede dar mucho tanto ahí como jugando en banda. El fichaje se hizo mirando a medio y largo plazo".

Por último, el director deportivo admitió que quizá el equipo se haya quedado algo cojo arriba, con sólo Álvaro y Yuri como delanteros natos, pero aseguró que "a día de hoy nos conformamos con lo que hay, luego en enero se verá si hay que reforzar. Todos los de arriba tienen gol y el mercado no nos ofreció un 'nueve' que se ajustara a lo que queríamos".

Palabras para Nistal

José Sietes también tuvo palabras de agradecimiento para su antecesor y compañero en el cargo durante los últimos tres años, Tomás Nistal: "Ha sido un lujo trabajar con él y me ha inculcado lo que es este club. Yo intento dar continuidad a su trabajo".