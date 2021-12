Silván afirma que el PSOE ha convertido a León en “un desierto ferroviario”

Vía del tren en Torre del Bierzo

El senador del PP por León, Antonio Silván, ha recriminado este martes a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la situación ferroviaria de la provincia. Considera que el PSOE la convertido “en un desierto ferroviario sin el tren nocturno a Barcelona, el diurno al País Vasco, la Variante de Pajares cerrada, la línea a Asturias en situación lamentable, supresión de taquillas, León-Astorga-Bembibre-Ponferrada con vías sin trenes, sin Avant, sin Avlo, sin Obligación de Servicio Público para la Palencia-León y precios del AVE que son un auténtico tocomocho ferroviario”.

Después de preguntarle por qué Renfe no ha restablecido los servicios ferroviarios y por qué el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Díaz y los ministros utilizan, incluso para viajes privados, el ‘Falcon Sánchez’ mientras “los españoles en general y los leoneses en particular, no pueden coger apenas el tren”. León, ha dicho Silván, “es récord en trenes anulados, trenes suspendidos, trenes averiados, trenes descarrilados, falta de maquinistas, falta de interventores y un largo etcétera”.

“León era el nudo ferroviario del noroeste de España, proyectando el ferrocarril a Galicia, Asturias y también a Cantabria, País Vasco e incluso Cataluña. A León, con el Partido Popular, llegó el AVE en septiembre del 2015. Y a partir del gobierno Sánchez, supresión y caos ferroviario. Esa es la realidad. Mire, señora ministra, nos cerraron las minas, luego las centrales térmicas, intentan acabar con nuestra agricultura y ganadería y ahora, con sus políticas, han elegido acabar con el ferrocarril”, ha añadido el senador leonés.