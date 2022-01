Silván advierte que las “mentiras” de Reyes Maroto en su visita al Bierzo "no le saldrán gratis al PSOE"

El ‘popular’ muestra su “estupor” después de que la ministra dijera atribuyera el retraso de la segunda fase de ampliación a que “el proyecto del Parador de San Marcos no gustaba a los vecinos”

El portavoz de Agenda Urbana del Grupo Popular y senador del PP por León, Antonio Silván

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, Antonio Silván, advirtió hoy a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita al Bierzo que las “mentiras” que contemplaban sus declaraciones “le saldrán caras al PSOE de Cendón y Tudanca”.

Las declaraciones a las que hizo alusión el ‘popular’ pasan por la afirmación de la ministra “sin ningún sonrojo” de que “el compromiso del Gobierno de España con el proyecto de ampliación y modernización del Parador de San Marcos de León sigue vigente y en la agenda para su ejecución lo antes posible”.

Unas manifestaciones que, para Antonio Silván, “son más propias de una indocumentada que de una ministra del ramo”, ya que Reyes Maroto “no solo se apropió de las obras de la primera fase proyectadas, financiadas e iniciadas por el Partido Popular”, sino que además “atribuyó el retraso de la segunda fase de ampliación a que el proyecto no gustaba a los vecinos”.

Concretamente, lo que dijo la ministra y recogió hoy el PP fue que el proyecto “fue rechazado por la propia ciudad porque no cumplía los requerimientos que tiene un parador que trata de proteger el patrimonio”. Ante ello, Silván consideró que “ahora el PSOE deberá explicar cuál es la situación real del Hostal de San Marcos y dejar de reírse de León y de los leoneses porque la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa paralizó León, no solo por San Marcos si no por todos los grandes proyectos de ciudad, ahí están la Ciudad del Mayor, la segunda fase de la integración ferroviaria o la Feve”.

El portavoz ‘popular’, quien mostró hoy su “estupor” ante unas declaraciones que “son ejemplo de que las maniobras socialistas con el emblema turístico de León son una vergüenza, una chapuza y una mentira”, consideró que Reyes Montero le hizo “un flaco favor a la campaña socialista para las elecciones del 13 de febrero”.