Silván resarcido

Lo necesitaba. Le hacía falta. Como si el reloj retrocediese un año atrás Antonio Silván, alcalde de León, se presentaba en el Foro del Ritz, dándose un baño de multitudes, de apoyos y ánimos de casi medio millar de autoridades y representantes de múltiples sectores de León en Madrid y de Madrid pro León.

Hace unos meses fue una cuidada puesta en escena que daba el punto de arranque a su candidatura para presidente regional del Partido Popular en Castilla y León. Y luego pasó lo que pasó. El paseo militar se convirtió en una guerra de guerrillas donde el aparato tenía otro nombre y otro destino para suceder a Herrera en contra del criterio del propio Herrera.

Pero pelillos a la mar. El chip se ha cambiado. A la buena gestión como alcalde de León le está acompañando una estrategia de relaciones a nivel regional y nacional que proyectan su imagen más allá del consistorio leonés. Él siempre responde que «ahora no toca; yo estoy a disposición del partido». Pero lo cierto es que León va bien y el nuevo acto y en el mismo escenario, los foros del Ritz, contemplaron a un Antonio Silván dando a su rival la vitola de ganador y su aparente apoyo total porque él ya está a otra historia, a otros retos… De momento hacer de León una capital más dinámica, más inversionista y con más proyección de como la encontró. Y a fe que lo está logrando. Aún hay más, el alcalde leonés se permitió jugar a estadista recordando el principal mal que aqueja al noroeste español además de la falta de infraestructuras de comunicaciones -no es el caso de León ciudad- y no es otra que la despoblación. La desertización humana que está sufriendo esta zona de la península si no se toman medidas tiene visos de ser un mal de consecuencias demoledoras.