Silvano destaca el “hambre y las ganas de triunfar” de Javi Rey

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, habló este jueves sobre la incorporación de Javi Rey como entrenador del primer equipo. El máximo mandatario blanquiazul aseguró que la elección del técnico gallego llegó tras “meditarlo mucho y estudiar todos los perfiles” y su figura se impuso por “la forma de ser, la forma de entrenar. Es un entrenador joven, con hambre y ganas de triunfar. Un luchador. Creemos que era el mejor de las opciones”.

Cerrado el fichaje del entrenador, el trabajo se centra ahora en la confección de la plantilla, que tendrá que ajustarse a una rebaja del presupuesto: “Vamos a intentar hacer un equipo muy competitivo, aunque los ingresos son menores al no tener la ayuda del descenso. Tenemos que ajustarnos para gastar menos y buscar recursos en otros sitios y gastar lo mínimo posible, pero eso no significa que no vayamos a hacer un equipo competitivo”.





En cuanto a renovaciones o posibles salidas, Silvano hizo referencia al caso Dacosta, asegurando que “tiene contrato con nosotros y no nos ha dicho absolutamente nada” de posibles ofertas para marcharse. “Si se quiere quedar, estamos encantadísimos con él, y si se quiere marchar, eso ya es un tema de él. Entiendo que Javi Rey quiere contar con él e intentará que se quede”. Por otro lado, sobre la posibilidad de que el nuevo técnico quiera traerse a algún jugador del Arenteiro, el presidente apuntó que deberán ser futbolistas que queden libres “porque no vamos a pagar traspasos”.

Finalmente, Fernández Nieto reconoció que la venta de Aldair al Levski Sofia “no dejó mucho dinero, pero todo ayuda” y que se está en negociaciones con los representantes de Pascanu para buscar una salida en forma de venta.