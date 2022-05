Silvano: "No puedo decir nada del futuro de Bolo porque él no me lo ha dicho"

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, señaló este miércoles durante la visita de Javier Tebas a los Encuentros del Centenario que hasta el fin de semana no espera una decisión definitiva de Jon Pérez Bolo sobre su continuidad o no en el banquillo de El Toralín.

Silvano aseguró que "hablamos todos los días, pero en este momento no podemos decir nada porque no hay nada. Él se lo está pensando. Ama mucho al Bierzo y quiere hacer lo mejor. El fin de semana creo que ya lo sabremos, tenemos que vernos varias veces pero creo que el último día será el del último partido, el sábado".

El máximo mandatario blanquiazul insistió en que todavía no hay nada decidido sobre la renovación del técnico bilbaíno: "Tenemos un trato natural como hemos tenido todo este tiempo. Él es entrenador de la Ponferradina hasta el 30 de junio y tampoco nos ha dicho que se quiera ir. Se lo está pensando y lo entiendo, porque por un lado tiene su corazón con la Ponferradina y por otro sus cosas personales. A día de hoy no puedo decir nada porque él no me lo ha dicho. Le he dado tiempo para pensarlo y que esta semana se concentre en el partido del sábado".

Por otro lado, Fernández Nieto mostró su "orgullo" por la temporada realizada por la Ponferradina: "Nos faltó la guinda y no pudo ser, otros fueron mejores que nosotros. Ahora tenemos que pensar en el año que viene".