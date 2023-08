Silvia Cao desmiente que intentara hacer una lista alternativa a la Diputación

Silvia Cao. / QUINITO

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ha desmentido este sábado las declaraciones de Eduardo Morán en las que el hasta ahora presidente de la Diputación de León acusaba a la regidora de haber intentado hacer una lista alternativa a la oficial para elegir a los diputados socialistas en el partido judicial de Ponferrada.

Cao señaló que "no es momento de polemizar, pero sí quiero dejar claro que las declaraciones de Eduardo Morán han estado fuera de lugar. Yo jamás he tratado de elaborar o formar parte de alguna lista alternativa a la oficial y no permito que se ponga en duda mi lealtad al Partido Socialista".

La alcaldesa bembibrese añadió que "las voces discordantes a veces sumamos, aunque él no lo crea. Tener una opinión distinta a la suya no supone que tenga que apartarme del partido en el que milito desde hace 22 años. No lo voy a hacer. Pertenezco a un partido que da voz a la libertad y desconozco por qué motivo yo tendría que dejar mi cargo".

En cualquier caso Silvia Cao considera que "es momento de serenar, en unos días se constituye la Diputación Provincial y ahora lo que toca es pelear para que pueda ser gobernada por el PSOE, desde luego ese es mi deseo".