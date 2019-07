Silvia Cao lidera el equipo de gobierno mayoritariamente femenino y con la primera edil descendiente de caboverdianos de Bembibre. / QUINITO

Silvia Cao lidera el equipo de gobierno mayoritariamente femenino y con la primera edil descendiente de caboverdianos de Bembibre. La socialista se ha convertido el pasado 26 de mayo en la primera alcaldesa de la capital del Bierzo Alto con mayoría absoluta y “más del doble de votos que la segunda fuerza más votada, el PP”. En su primer mes con el bastón de mando reconoce haber ido de “sorpresa en sorpresa” y todas negativas: presupuesto prorrogado, deudas con proveedores y 90 euros en la caja para la celebración de las fiestas patronales del Cristo. En una entrevista a El Bierzo Digital nos cuenta cómo será su mandato para “conseguir que Bembibre salga hacia adelante y que sea como fue en su día un municipio de referencia en la comarca”.

Enhorabuena por recuperar la Alcaldía de Bembibre para el PSOE después de dos mandatos. ¿Cómo fue la celebración de los resultados electorales el pasado 26 de mayo?

Fue una noche estupenda. Esperábamos buenos resultados pero no estaba muy segura de obtener la mayoría absoluta. Teníamos un empuje que venía de las elecciones generales de abril en las que el PSOE de Bembibre había ganado en todas las mesas electorales pero no sabíamos si iba a suceder lo mismo en las municipales que a veces se vota más a la persona y es un poco una cuestión menos de colores políticos. Volvimos a ganar en todas las mesas, sacamos más de el doble de votos que el PP y por lo tanto es un orgullo tanto haber ganado las elecciones como ser la primera mujer alcaldesa de este municipio, así que encantados.

De qué manera afronta precisamente eso, ser la primera alcaldesa de Bembibre.

Con mucho orgullo y más representando las siglas de mi partido, del PSOE del que soy militante desde el año 2001 y con mucha responsabilidad también. Hay 2.292 personas que han confiado en nosotros y vamos a gobernar para quienes nos han votado y para quienes no lo han hecho, para que vean que éramos la opción del cambio que ofrecíamos para Bembibre y eso es una responsabilidad pero tengo muchas ganas y mucha ilusión por hacer las cosas bien.

Y cambio ha habido porque puede que el que dirige sea el único equipo de gobierno berciano con más mujeres que hombres.

Somos cuatro mujeres y tres hombres dentro del equipo de gobierno. La número 7 que es Verónica Mendonça es la primera mujer descendiente de caboverdianos que es concejala en Bembibre con lo cual es otro motivo más de orgullo y satisfacción para nosotros. Mayoría de mujeres dando el callo y demostrando que las mujeres también podemos hacer muchas cosas.

Qué papel va a desempeñar cada uno de ellos en el presente mandato.

Yo como alcaldesa me voy a ocupar también del tema de personal. Gerardo Álvarez Courel es el teniente alcalde y se ocupa de la Concejalía de Hacienda, Régimen interior y Tráfico; la número tres es Belén Martín, que es la concejal de Fiestas, Cultura, Turismo y Comercio; el número 4 Jesús Esteban, el concejal de Deportes y se ocupa también de las juntas vecinales, la número 5 Beatriz Arias, la concejal de Acción Social, Juventud y Educación; el número 6 es Andrés Álvarez, el concejal de Obras, Urbanismo y Polígono industrial; y la número 7 Veronica, de la que hablaba antes, que es la concejala de Medio Ambiente y Sanidad.

Cuáles diría que son los proyectos más destacados de cada una de las áreas.

En principio lo que estamos haciendo es ir de sorpresa en sorpresa con lo que nos vamos encontrando. Estamos aterrizando. De lo que nos estamos ocupando es de dar servicios básicos en Bembibre, en Medio Ambiente temas de limpieza, de poda, cosas que no se han hecho hasta ahora y de momento estamos con eso. No tenemos grandes proyectos porque todavía no tenemos presupuesto. Nos hemos encontrado con un presupuesto prorrogado del año 2018 y es una labor que nos corresponde ahora a nosotros. Estamos en ello y una vez que tengamos el presupuesto sí que empezaremos con los proyectos propios del equipo de gobierno.

¿Se marcan una fecha para llevarlo a pleno?

Estamos trabajando pero tenemos que esperar a que se firme la liquidación del 2018. La interventora está trabajando en ese tema y una vez que tengamos esa liquidación, aunque nosotros ya estamos mirando el presupuesto, pues ya nos pondremos de lleno y será cuando lo llevemos a pleno. Esperemos que podamos hacerlo como muy tarde en el mes de septiembre pero todavía no puedo decir fecha fija.

Habla de sorpresas, no sé cuántas o cómo de agradables o desagradables han podido ser.

Nos hemos encontrado varias. La primera la del centro de salud. Se había aprobado una resolución de Alcaldía a fecha 11 de junio cuando ya el gobierno anterior estaba en funciones. Era una resolución de Alcaldía en la que se abría un expediente por caducidad de la licencia de obra y además se establecía como medida provisional la paralización total de todas las obras del centro de salud. Esto sucedió sobre las 10 de la mañana, que se envió telemáticamente a la Junta de Castilla y León que evidentemente llamó por teléfono para preguntar cómo es que se paraban las obras y lo que se hace es que dos horas más tarde, cobre las 12 horas se dicta una nueva resolución de Alcaldía en la que se elimina la medida provisional de paralización de las obras pero se continúa con el expediente de caducidad. Se le da un trámite de alegaciones a la Junta de 10 días y cuando ya estamos nosotros aquí el día 20 de junio llegan esas alegaciones. Urgentemente las estimamos, es verdad que la Junta pide una nueva licencia, otorgamos esa nueva licencia en base a los proyectos que ya existían y como todo el mundo puede ver las obras del centro de salud se están llevando a cabo.

Nos encontramos con que se ha amortizado la plaza del arquitecto municipal y que por lo tanto todo el mundo que viene a solicitar una licencia de obras no se le podía dar. Solucionamos el problema de manera provisional pidiendo ayuda al Consejo Comarcal y era el arquitecto del Consejo Comarcal el que estaba viniendo una vez por semana al Ayuntamiento a dar esas licencias de obra y esta semana se ha llevado a cabo el proceso de selección para un arquitecto interino que lleve a cabo esas funciones hasta que se saque la plaza con el presupuesto y el lunes ya va a empezar a trabajar.

Más sorpresas. Nos encontramos en caja con 90 euros para hacer las fiestas del Cristo. Se habían gastado el presupuesto de fiestas del año 2019 en pagar las fiestas del Cristo de 2018 y el Botillo de 2019. Las fiestas empiezan el día 13 de septiembre con lo cual de manera urgente estamos intentando sacar dinero de otras partidas presupuestarias para poder hacer las fiestas. La concejal de área Belén Martín ha puesto un gran esfuerzo en ello y más o menos tenemos el programa confeccionado y evidentemente Bembibre va a tener unas fiestas del Cristo dignas y como hemos podido hemos ido solucionando.

Por ahora estamos rascando por arriba y cuando vayamos rascando más a fondo encontraremos todavía más cosas, seguro, pero lo que quiero destacar es que esa legislatura económica para enmarcar que vendía el anterior alcalde de Bembibre no es tal y no existe. Es verdad que ese millón de euros de remanentes de Tesorería del que él siempre hablaba en los medios está, no lo voy a negar, pero claro hace meses que no se paga a los proveedores. Ahora estamos también en eso, pagando todo lo que se debe y veremos lo que nos queda al final de ese remanente del que él presumía.

Otra sorpresa, por ejemplo, es que Bembibre y la anterior teniente alcalde que hoy es concejal del PP, Elsa María García, que es a su vez la presidenta de la Asociación del Camino del Manzanal, nos hemos encontrado por ejemplo que el Ayuntamiento de Bembibre no pagaba las cuotas de esa asociación. No pagamos tampoco desde el año 2015, precisamente desde que ella era concejal de Hacienda las cuotas de Asodebi. Debemos dinero a la mayoría de asociaciones a las que pertenecemos. Una vez qeu paguemos veremos lo que nos queda disponible de ese dinero.

Cuáles diría que son los problemas más urgentes de Bembibre.

Un problema que tiene también el Ayuntamiento de Bembibre es el de personal. Él siempre presumía de que había hecho una limpieza en el Ayuntamiento y de que había amortizado plazas que no eran necesarias. Esas plazas sí eran necesarias. Nos vemos ahora con una falta de personal tremenda. Estamos subsistiendo porque justo cuando llegamos al Ayuntamiento han empezado a llegar subvenciones para contratación de personal y entonces sí que las hemos podido aprovechar para contratar personal de jardines, de obra, dos subalternos para que puedan ayudarnos en el Ayuntamiento porque por ejemplo la tercera planta donde están las Concejalías de Fiestas, Acción Social y Medio Ambiente no hay ningún funcionario que las asista entonces uno de los subalternos se ocupará de ayudarles y subsistiendo como digo de esas subvenciones para la contratación y esperando a que una vez que tengamos presupuesto modificarla RPT, todo el tema de los trabajadores, y contratar personal para cubrir esas plazas. Necesitamos por ejemplo un informático, porque la página web del Ayuntamiento está obsoleta y la sede electrónica tampoco funciona bien… Hay una falta total en tema de personal.

A corto plazo, quizá en los 100 primeros días de gobierno, ¿qué medidas van a poner en marcha?

Como te he comentado. Dar servicios básicos. Tenemos que mirar también el tema del presupuesto que nos urge muchísimo y estamos pendientes de los planes del carbón, de los cinco millones novecientos mil euros que llegan para el plan de ampliación del polígono industrial de Bembibre y se nos ha requerido ya documentación porque esos planes están ya en marcha y una vez que lleguen llevar a cabo toda la documentación para que el polígono pueda ampliarse y por supuesto moverse para que empresas venga ya a la parte que hay del polígono y una vez que lo ampliemos que vengan a la nueva. La finalidad fundamental de este equipo de gobierno es lograr que las empresas vengan a nuestro municipio y que se instalen en el polígono que entendemos que es un polígono de referencia en nuestra comarca.

Y qué hay del parque de Bomberos proyectado por el gobierno popular de la Diputación de León, administración que pasará a manos socialistas este viernes.

El proyecto está en marcha y en manos del Secretario del Ayuntamiento para llevar a cabo el tema de contratación y demás. Va ser positivo para Bembibre. Igual que reconozco las cosas que nos hemos encontrado y que están mal también se reconocer las que están bien y este es un proyecto del anterior equipo de gobierno municipal y de Diputación pero es verdad que me parece estupendo que vengan a nuestro polígono.

Por lo demás, ¿se le va a pedir algo a la Diputación?

Sí, sí. Pediremos. Ya he avisado a Eduardo Morán, su presidente, que se prepare porque el primer presidente berciano que va a tener la Diputación de León desde luego va a tener muchas llamadas de los municipios del Bierzo. Contamos con Eduardo, con Javier Alfonso Cendón, el secretario provincial del PSOE y diputado nacional y vamos a tirar de ellos para conseguir que Bembibre salga hacia adelante y que sea como fue en su día un municipio de referencia en la comarca.