Silvia Cao rechaza pedir disculpas tras la absolución judicial de Otero y Vázquez

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ha respondido al Partido Popular de Bembibre, al exalcalde José Manuel Otero, y al exconcejal, Serafín Vázquez, quienes le solicitaron disculpas tras haber sido absueltos en un procedimiento judicial por un delito de prevaricación administrativa

Cao ha sido contundente en sus declaraciones, negando cualquier responsabilidad en el proceso judicial y defendiendo sus afirmaciones pasadas.

“Me dice el Partido Popular de Bembibre que he de pedirles perdón porque un juzgado les ha absuelto de un procedimiento que se inició con una denuncia en la que ni yo soy la denunciante ni he formado nunca parte de ese proceso, y desde luego, aunque hubiera sido así, tampoco tendría por qué pedirles perdón”, asegura la regidora.

Asimismo, la regidora señala que “difamar es lo que ellos hicieron conmigo gritando a bombo y platillo en plena campaña electoral que yo tenía que ir a declarar por un presunto delito de prevaricación, cuando yo había sido citada por un juzgado para comparecer como testigo. Pero nunca rectificaron esa noticia y mucho menos me pidieron perdón cuando ellos sí me difamaron a mí”.

La alcaldesa concluye afirmando que no tiene intención de disculparse, reiterando que no ha cometido ningún acto que lo justifique. “Yo no tengo que pedir perdón a estas personas por nada porque desde luego a la mayoría de ellos hace mucho tiempo que les he olvidado y no son para mí mas que un mal recuerdo. Si la justicia los ha absuelto, que lo celebren y se olviden de mí, que ni por esas dejo de estar en sus pensamientos. No voy a pedirles perdón por algo que no he hecho y desde luego, que no esperen nada de mí“, sentenció Cao.