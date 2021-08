La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao. / QUINITO

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ha salido al paso de las acusaciones realizadas por el concejal no adscrito, Serafín Vázquez, que aseguraba en una nota que varios agentes de la Policía Local habían recibido un pago extra por “multar más”. Cao tachó de falsas estas acusaciones y explicó que “a cuatro agentes se les ha abonado una productividad porque han tenido que suplir al resto de la plantilla que ha estado de baja. En este Ayuntamiento no se premia a ningún agente por sancionar porque no se revisa el número de sanciones que cada uno impone”. “A lo mejor siendo él concejal del equipo de Gobierno se hacía así y cree que gobernamos de manera similar”, remató.

La alcaldesa lamentó que “resulta claro y evidente que el señor Serafín Vázquez, una vez ha pasado a ser concejal no adscrito, busca, lanzando falacias y acusaciones falsas a este equipo de Gobierno, tener una notoriedad que le eleve a las filas de algún partido político para las próximas elecciones”. En este sentido, Silvia Cao recomendó a Vázquez “devolver su acta de concejal, puesto que lo eligieron los votantes de Ciudadanos y ahora ha renegado de esas siglas”.