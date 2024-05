Silvia Cao responsabiliza a Elsa García de “abandonar a su suerte” la Casa Villarejo

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, salió este miércoles al paso de las declaraciones de la portavoz de XBembibre en el Ayuntamiento, Elsa García, en las que exigía una solución inmediata para finalizar la rehabilitación de la Casa Villarejo. Cao recordó que “fue un 18 de mayo de 2015, gobernando el Partido Popular, cuando se firmó la escritura de compraventa de la Casa Villarejo, en la que se hizo constar que la venta era por 100.000 euros pero se establecía una condición para ese precio: que en el año 2023 la Casa Villarejo debía acoger una exposición permanente de la fotografía de Villarejo y, de no ser así, el ayuntamiento pagaría a la familia otros 180.000 euros”.

Cao reprochó al entonces alcalde, José Manuel Otero, de presumir de “una gran rebaja en la compra, pero nunca habló de la letra pequeña y de esos 180.000 euros”, ni tampoco buscó la financiación para su rehabilitación, “o, desde luego, nunca llegó”. “La que sí llegó en ese mandato”, continuó la alcaldesa, “fue Elsa García, concejala de Hacienda por el Partido Popular entre 2015 y 2019, recién comprada la casa. Pero en esos cuatro años se ve que no tuvo tiempo de leerse la escritura y ver las condiciones, tampoco tuvo tiempo de buscar subvenciones, tampoco tuvo tiempo de reparar la casa y tampoco tuvo tiempo de ejercer su cargo y hacer lo que ahora exige”.

Por otro lado, Silvia Cao afirmó que la adenda firmada con la familia Villarejo no es reprochable, ya que “de no ser así, el Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, los ciudadanos de Bembibre, habrían tenido que abonar esos 180.000 euros. He firmado una adenda, gracias a la comprensión de la familia Villarejo, para poder tener un mayor plazo y poder solventar este asunto en el que ella no movió un solo dedo cuando pudo hacerlo”.

La alcaldesa de Bembibre explicó que la rehabilitación de la Casa Villarejo requiere una inversión de más de medio millón de euros y el Ayuntamiento ha solicitado una subvención que todavía no se ha resuelto, ya que el consistorio “no dispone de fondos propios para asumir esos costes”. Una circunsancia que Elsa García “ya sabe, o debería saber”.

Finalmente, Silvia Cao aseguró que “estamos deseosos de que la obra de Amable Arias desembarque en Bembibre, estamos deseosos de que su obra regrese a su casa y de que todos los bembibrenses puedan disfrutar de ella, pero como le he explicado a mi querida Maru Rizo, la obra de Amable debe venir a Bembibre pero nunca para estar escondida en un almacén”.