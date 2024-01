Silvia Fernández, la leonesa que ha lanzado un crowdfunding para financiar su tratamiento de cáncer

Silvia Fernández Peral. / gofundme

“Tengo 40 años y dos niños. Uno de 12 y una niña de casi 4 años. Soy de León y estoy atravesando un cáncer muy agresivo llamado Adenocarcinoma Mucinoso de Yeyuno con Carcinomatosis Peritoneal estadio IV”, cuenta la leonesa Silvia Fernández Peral en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe con el fin de poder financiar una intervención de alto valor. Según explica Silvia, necesita hacerse una intervención inmediata porque sus médicos oncólogos “no le quieren volver a hacer una operación ya que sufrió una recaída muy rápida”.

“Esta pesadilla comenzó hace dos años, pasando hasta siete veces a urgencias. La última me desmayé en casa después de 4 días vomitando y ahí fue cuando por fin un médico se hizo cargo de mi caso. Ahí comenzó mi pesadilla, pruebas y más pruebas buscando el diagnóstico”, relata Silvia.

El cáncer de Silvia fue difícil de diagnosticar, ya que se encontraba en un sitio poco habitual. “Ya he pasado por dos operaciones y ahora mismo es mi última baza. No me dan más que quimio paliativa con bomba en casa para mantenerme y que no crezca pero eso no ayuda a que pueda tener una oportunidad de curarme”, agrega la autora de la campaña.

Cada sesión de la intervención de ePIPAC cuesta 11.110 euros, según detalla Fernández. “En un principio serían 3 sesiones combinadas con quimioterapia y después reevaluar para realizarme un Hipec”. Durante este proceso, el bar donde trabajaba también ha cerrado, con lo cual Silvia se ha quedado sin trabajo “aunque estoy de baja pero eso no puede cubrir para lo que necesito”. “Granito a granito haremos el castillo, concluye la leonesa.