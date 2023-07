Silvia Franco: "me comprometo a defender y a trabajar para que esas infraestructuras que necesita nuestra comarca salgan adelante"

La número dos de la lista del PP en León al Congreso, Silvia Franco. / QUINITO

Silvia Franco ocupa el número dos de la lista del PP al Congreso de los Diputados en León, un puesto de salida tras Ester Muñoz, lo que convierte al partido azul en una candidatura liderada totalmente por mujeres y con una berciana con claras posibilidades de obtener un escaño. Se muestra agradecida a la dirección provincial, autonómica y nacional del partido por la confianza para este desempeño, que ha obtenido tras ejercer como coordinadora de la Junta de Castilla y León para la comarca del Bierzo desde 2015. Antes, esta política, cuyo padre fue el primer alcalde democrático de Carracedelo (con la UCD) fue senadora. Tiene dos hijos, uno en la universidad y otro que empezará segundo de Bachiller, y una perrina, ciega, nos cuenta, que es la niña de la familia. Nos atiende en la sede del PP en Ponferrada para contarnos sus propuestas y defender la necesidad de apoyar el proyecto que Alberto Núñez Feijóo tiene para España, al que ella quiere aportar desde y para el Bierzo, teniendo la cercanía con los ciudadanos como marca personal y bandera.

Muchas gracias por atender a El Bierzo Digital. Estamos entrevistanto a los principales candidatos bercianos a las instituciones estatales, al Congreso y al Senado para que los ciudadanos puedan conocer sus propuestas. Usted, que aspira a ser diputada, es una gran conocedora de los problemas del Bierzo pues ha ejercido durante años de coordinadora de la Junta en la comarca. ¿Qué necesita el Bierzo y qué va a proponer usted en el Congreso para resolver los problemas de esta tierra?

En primer lugar, querría agradeceros a vosotros el interés por acercaros, por conocer de cerca las propuestas del proyecto que Feijóo lleva para esta próxima legislatura para los próximos cuatro años de gobierno.

Y sí, durante estos últimos años he sido coordinadora de la Junta aquí en la comarca del Bierzo y es verdad que tengo un conocimiento muy exhaustivo de las necesidades. También de las importantes inversiones que realiza la Junta de Castilla y León en nuestra comarca, y, por supuesto, de las necesidades de inversión que necesita que se hagan desde el Estado.

Durante esta última legislatura, no solo nuestra comarca sino también toda la provincia de León ha estado abandonada por el gobierno de Sánchez. Ahí tenemos los dos puentes de la A6 que siguen sin reconstruirse, cuando consideramos que si esto hubiera ocurrido en otro territorio de España, como Cataluña, ya hubieran estado reconstruidos hace mucho. En la A76 tampoco se ha avanzado en absoluto.

Luego tenemos una de nuestras prioridades, que además va incluida directamente en el programa electoral, es precisamente el Corredor Atlántico. La necesidad de poner nuestra provincia y nuestra comarca en ese mapa ferroviario de nuevas redes de transporte ferroviario de mercancías y que implica deshacer el nudo de Manzanal. Como todos sabemos, hace poco se han repartido muchos millones de euros y sin embargo no ha caído ninguno en nuestra comarca para hacer frente a ese desafío. Además, creemos que es especialmente grave porque si no se pone el punto de atención, si no se impulsa ese Corredor Atlántico y si no se mejora desapareciendo ese lazo del Manzanal, esto va a afectar también a nuestra actividad industrial y a la actividad de nuestros polígonos.

El Bierzo y Laciana han dejado de ser comarcas industriales y mineras, se ha terciarizado su economía, y ahora se habla de reindustrialización. ¿Qué pueden esperarse los bercianos de esa esperada reindustrialización en la próxima legislatura?

Nosotros en nuestro programa llevamos un conjunto de medidas económicas que creo que van a influir muy positivamente en la vida de las empresas que tenemos y en la creación de nuevas empresas. Tenemos un paquete de medidas orientadas a autónomos como la cuota cero durante el primer año para nuevos autónomos, nuevas medidas en materia de formación en el ámbito del trabajador autónomo, también ayudas a la inversión, a una mejor utilización de los fondos estructurales para generar riqueza y empleo, también ayudar a las empresas a hacer ese paso de pequeña y mediana empresa a gran empresa, que es necesario llevar a cabo para que nuestras empresas tengan una dimensión adecuada y puedan crecer y generar empleo, que es lo que todos queremos.

Además del paquete de medidas que llevamos en materia económica, yo creo que además nos avala el hecho de que siempre hemos hecho, los gobiernos del Partido Popular hemos hecho una gestión económica impecable en nuestro país. Ese paquete de medidas, a lo largo de estos días de precampaña y campaña, lo hemos presentado en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, con el círculo empresarial, con la Cámara de Comercio, los compañeros de León con Fele Provincial y aquí tendremos otra dentro de unos pocos días con Fele Bierzo.

Nos han ido trasladando un conjunto de propuestas que ellos consideran esenciales y que coinciden perfectamente con las medidas que lleva nuestro programa en esta materia, precisamente porque una de las bases que hemos utilizado para crear nuestro programa, no solo en el aspecto económico, sino en todos los demás aspectos, es mediante el diálogo con todos los sectores implicados. Es necesario también mejorar la imagen de las empresas, que ha sido denostada por este gobierno, es necesario mejorar la empleabilidad, es necesario mejorar la formación de nuestros jóvenes y todo eso va en nuestro programa electoral.

Recientemente se ha firmado un manifiesto en el que se ha incluido, entre otros, la denominación de origen del vino y otros sectores al respecto de los problemas que les genera la proliferación de instalaciones de energías renovables. ¿Qué posición mantiene el PP en este aspecto?



Primero, estamos ante energías renovables, sabemos que también estamos limitados por la normativa europea que siempre está impulsando y exigiendo un impulso de las energías renovables. Y respecto al diálogo con los sectores afectados, esta tarde, por ejemplo, tenemos una reunión tanto con los consejos reguladores como con la Asociación Berciana de Agricultores y luego con otros agentes, también con la comunidad de regantes, y, sin duda, este será uno de los temas que abordaremos. Es difícil, pero hay que intentar equilibrar los valores tradicionales de nuestra tierra, nuestra agricultura, nuestro paisaje, con también esta expansión de las energías renovables. Lo abordaremos con ellos, porque sé que es un tema que les preocupa mucho, les escucharemos y veremos qué propuestas pueden salir adelante.

Antes hablaba de las infraestructuras de comunicación importantísimas: las autovías, el tren... ¿Y qué pasa con las telecomunicaciones? Cuando uno va a una pequeña pedanía de, por ejemplo la Reserva de los Ancares, se sienten desamparados. ¿Qué proponen en este sentido, de cara a mejorar las telecomunicaciones en el mundo rural?

Ayer, precisamente, estuvimos en Oencia, estuvimos con nuestro alcalde, con Arsenio Pombo, fue una de las cosas de las que estuvimos hablando, las dificultades que llegue la telefonía en unos casos, porque ahí además hay que conjugar, estamos hablando de empresas privadas que extienden su red.

Sí que ha habido proyectos para abarcar todas las zonas desde la propia Consejería de la Junta de Castilla y León, y es un poco difícil conjugar las necesidades de pequeños pueblos que están aislados con los intereses de una empresa privada. Nosotros, nuestro programa electoral, lo hemos dicho por activa y por pasiva, creo que somos el único partido que realmente pone el mundo rural en la agenda política. El Partido Popular va a atender especialmente al reto demográfico y a todas estas cuestiones que van vinculadas al reto demográfico, no solo a redes, telefonía, sino también sanidad.

Queremos crear una fiscalidad específica que facilite la vida en el mundo rural, atender a la soledad de nuestros mayores, que hay un montón de cuestiones importantísimas que afectan al mundo rural. Estamos completamente comprometidos con ese desarrollo del mundo rural desde el Partido Popular, yo creo que somos el único partido que realmente está comprometido con ese desarrollo del mundo rural.

Hay que facilitarle a las personas que quieren vivir en el mundo rural, que quieren asentar sus empresas en el mundo rural todas las herramientas necesarias para que puedan hacerlo. Lo vuelvo a repetir: creo que somos el único partido que de verdad lleva el reto demográfico a una posición, en primer lugar, no ya en la agenda pública, que en la agenda pública está, sino en la agenda política. Llevamos en nuestro programa un conjunto de medidas para hacer frente a ese reto demográfico. Una nueva ley de desarrollo rural, que va a ser muy importante. Yo creo que es muy importante esa mejora o esa especificación, esa singularidad fiscal para las personas que van en el mundo rural, también para mejorar la vida de todos los ciudadanos, sobre todo de los mayores que viven en el mundo rural, que puedan prestarles unos servicios de calidad y permitirles, por ejemplo, que si quieren envejecer en sus casas, envejecer en sus pueblos, puedan contar con todos los servicios, unos servicios de calidad. Y creo que eso no es sólo un compromiso del gobierno de Feijóo para todo el país, sino también un compromiso muy fuerte, pero muy fuerte, del gobierno del presidente de Mañueco, aquí en la comunidad autónoma de Castilla y León.

¿Qué destacaría de esas políticas en favor del medio rural?

No se puede olvidar que mantenemos escuelas con tres alumnos, mantenemos consultorios locales, consultorios pequeños... Tenemos la red de consultorios más amplia de todo el país, en Castilla y León, con un enorme esfuerzo, en un momento muy complicado, donde faltan profesionales. Pero, sin embargo, la Junta de Castilla y León apuesta decididamente por ello. Tenemos programas para rehabilitar viviendas en el mundo rural. Tenemos un programa precioso con el que, además, pudimos hablar el otro día en una reunión que tuvimos con Asprona, que es A gusto en casa, que es precisamente facilitar a esas personas mayores que quieren continuar en su vivienda, envejecer en su casa. Con todos los servicios necesarios, todo el apoyo necesario para que lo puedan hacer. Y que, además, generando mucho empleo en el medio rural. Porque eso es muy importante también.

¿En qué se va a beneficiar a la comarca que haya una diputada berciana, por un lado, y que el color político del Gobierno coincida con la Junta?

Pues yo creo que ahí son todos beneficios. Respecto a la primera parte de la pregunta, qué puede tener de bueno para el Bierzo que haya una diputada berciana, mire: yo me comprometo a defender y a trabajar para que esas infraestructuras que necesita nuestra comarca salgan adelante. Me comprometo también a trabajar porque todo el proyecto de gobierno moderado, realista y de gobierno para todas las personas que presenta el gobierno, el presidente Feijóo, salga adelante. Ese es nuestro compromiso. Y por eso estamos pidiendo el voto y un apoyo mayoritario al presidente Feijóo para el próximo 23 de julio. Es muy importante que la gente vaya a votar, que conozca nuestro programa de gobierno, que sepa que vamos a gobernar de otra manera, que ya que estamos en un periodo estival, el presidente Feijóo está en la terminal de llegadas y yo creo que hay una amplia mayoría que va creciendo día a día, que comenzó con los municipales y sigue creciendo para recibirle, y que ponemos todo nuestro proyecto al servicio de la ciudadanía, de todos los españoles, de la provincia de León y de la comarca del Bierzo.

Que haya una sintonía ante el gobierno de la nación y el gobierno de la Junta de Castilla y León, yo creo que es una muy buena noticia. Tenemos programas de gobierno muy similares y que ahora se van a ver apoyados. La Junta de Castilla y León ha sido denostada y maltratada por el gobierno de Sánchez constantemente, no solo la Junta, nuestra comunidad.

No faltaba un día en las municipales que no se metiesen con nuestra comunidad, que no se metiesen con nuestra sanidad cuando es una de las mejores de España, que no se metiesen con nuestra educación cuando es una de las mejores, no ya de España sino de Europa, constantemente haciéndonos de menos, constantemente quitándonos recursos que necesitamos y que exigimos y que son de justicia que nos pertenecen. Entonces yo creo que haya esa sintonía entre el gobierno popular de Núñez Feijóo y el gobierno popular de Fernández Mañueco va a ser todo beneficios y ventajas para nuestra comunidad, para nuestra provincia y también para nuestra comarca del Bierzo.

Para terminar, ¿por qué deben los bercianos, cabreireses y lacianiegos optar por la candidatura del Partido Popular en las próximas elecciones generales?

Porque es muy importante que haya una persona del Bierzo en el Congreso de los Diputados, la sensibilidad es distinta, luego además sí que quiero destacar una cosa, yo creo que aquí hablo no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los compañeros que vamos en las listas del Congreso y del Senado, nosotros somos personas que estamos a pie de calle, somos personas trabajadoras, que tenemos formación, que lo hemos demostrado en nuestros respectivos ámbitos, gente que tenemos siempre, yo creo que nos hemos caracterizado por la cercanía, con todo el mundo, con los ciudadanos, con asociaciones, a lo largo de esta legislatura estamos teniendo contacto con muchas personas, con muchas asociaciones que representan diferentes intereses y siempre lo hemos hecho con la misma premisa, ponernos a su servicio para estar siempre disponibles a lo largo de toda la campaña, que nos comuniquen las necesidades que tienen, cuestiones que podamos llevar al Parlamento, para mociones, enmiendas a proyectos de ley, cualquier otra cuestión importante que ellos consideren, que sepan que estamos ahí. Y no nos acercamos solo en campaña, seguiremos manteniendo esa cercanía con los ciudadanos y asociaciones después de las elecciones.

Durante el periodo que estuve en el Senado así lo hice, el contacto fue permanente con colectivos, en el momento que había algún tipo de problemática que les afectaba, incluso yo me dirigía a ellos para ver cuáles eran sus propuestas y ver qué podía llevar a la Cámara, qué podía defender en el pleno, y ese es con el objetivo que nos presentamos a las elecciones, ponernos a servicio de la gente, y tener una diputada del Bierzo, tener un senador del Bierzo, pues permite a todos esos colectivos, a los ciudadanos de nuestra comarca, tener contacto directo con dos representantes en Cortes Generales para que podamos defender allí los intereses de nuestra comarca, e incluso intereses sectoriales que les puedan afectar, ya sea en relación a la agricultura, a la ganadería, a nuestros autónomos, a nuestros transportistas, nuestros mayores, todos los intereses que existen en nuestra comarca, que sepan, que cuentan con nosotros para defender sus intereses, para defenderles.