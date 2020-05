Simón asegura que será el ministro de Sanidad quien decida qué comunidades pasan de fase

Fernando Simón / PoolMoncloa

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (Ccaes), el doctor Fernando Simón, aseguró este miércoles que será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien decida qué comunidades autónomas pasan a la siguiente fase de la desescalada.

Simón hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Técnico para la Desescalada que se celebra a diario en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En contestación a las preguntas de los periodistas, el responsable de Sanidad aseguró que “no les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o no, pero si les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no de fase, es una decisión que tomará el ministro. Yo no voy a entrar en ese proceso”.

Además, añadió que “será al ministro, a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente comunidad autónoma, quien tome las decisiones pertinentes”. En este sentido, el doctor Simón destacó que Salvador Illa se está reuniendo con todas las autoridades autonómicas “haciendo un esfuerzo importante por garantizar que la información que han presentado en el ministerio sea sólida y de calidad”.

Por otro lado, el director del Ccaes señaló que esta misma tarde o mañana estará disponible un documento con la nueva definición de caso por Covid-19 y que fue acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Con este documento “se busca cualquier síntoma que sea compatible con el Covid-19 para hacer una detección precoz. Esto implicará un esfuerzo muy importante en Atención Primaria para la toma de muestras, el aislamiento y el seguimiento de pacientes”. Para ello se tendrán en cuenta cualquier síntoma compatible con la enfermedad como fiebre, tos, problemas respiratorios, dolor de garganta, pérdida de gusto y olfato o cefaleas, entre otros.

El doctor Fernando Simón tampoco descartó que hubiera casos de coronavirus en España antes del primer notificado. “En España no se detectó nada raro en la evolución de la curva de la gripe estacional hasta finales de febrero. Por lo tanto, si pudo haber circulado el virus pero si lo hubo no generó un brote detectable en aquel momento”.

“La transmisión en España parece que empezó a tener un nivel de transmisión suficiente hacia finales de febrero. Pudo haber casos antes que pudieron pasar desapercibidos”, puntualizó.