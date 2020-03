Sin necesidad de multas el primer día laborable del estado de alarma en Ponferrada

QUINITO

El concejal de Seguridad, José Antonio Cartón, ha informado que, por el momento, la Policía Municipal no ha impuesto ninguna multa en Ponferrada por el incumplimiento del estado de alarma. “La gente se está comportando bien”, explica. Eso no quita que los agentes estén realizando una labor de información importante, pues algún vecino no tienen claras algunas de las medidas de esta nueva situación.

En cualquier caso, este lunes no ha habido grandes colas en los supermercados, bancos o farmacias, y los consumidores permanecen separados en las mismas, yendo a comprar solos. A lo largo de la jornada han sido muy pocos los coches que han circulado por la ciudad. Las imágenes de supermercados abarrotados y de carros cargados de productos durante el fin de semana no se han vuelto a repetir.

En suma, Ponferrada está cumpliendo la cuarentena, algo imprescindible para que la comarca, con un número mínimo de contagios, siga así.

Fotos de Quinito