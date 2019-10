Sinceras gracias

Oskara, 7 años y The opera Locos. Danza contemporánea, un thriller con mucho humor y una peculiar troupe de ópera. Llevo tres jueves seguidos yendo al Teatro Bergidum y, si bien en muchas ocasiones habréis podido escucharme o leerme críticas por lo poco que, a mi parecer, se suele valorar la agenda cultural en la comarca del Bierzo, hoy me quito el sombrero.

Me emociona sentarme en una butaca y ver el patio repleto de gente. Parejas, familias y amigos dedicando unas horas de la semana o el mes a ver un espectáculo por precios, que también hay que decirlo, requieren un pequeño esfuerzo, aunque asumible. A mí personalmente es un espacio que me cautiva y por eso la entrada me resulta más una inversión que un gasto.

Recuerdo con mucha ternura las excursiones del colegio al teatro. La ilusión que me hacía cruzar el foyer, trasladarme a otro tiempo y ambiente con cada actuación, aplaudir y sentir el aplauso de los demás como una enorme gratitud por ayudarnos a crecer un poquito.

Reconozco que fui con cierto recelo a ver a los chicos de Kukai Dantza. Siempre he pensado que hay aspectos del arte que posiblemente no valore en la medida justa, por desconocimiento, y la danza contemporánea es una de ellas. Mi cara ya debió ser un cuadro cuando se abre el telón y vi mi primer desnudo integral sobre las tablas. Me sentí un poco menos paleta al echar un ojo a mi alrededor y ver otros rostros incrédulos, y alguno un poco desencajado. Fue una sensación extraña pero fugaz. Desapareció en el instante que los bailarines empezaron a moverse por el escenario. Seguía estando atónita pero por ser testigo de la fluidez con la que retorcían su cuerpo sin esfuerzo aparente.

Mentiría si no dijera que de 7 años me atrajo que el cartel lo protagonizase el casiberciano Miguel Rellán y que lo acompañasen en el reparto Carmen Ruiz y Eloy Azorín. También mentiría si dijese que me entusiasmaba al mismo nivel ver las interpretaciones de Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada. Eso fue después. Por coincidencia o masoquismo cultural, las últimas ocasiones que me había sentado en el Bergidum salí llorando como una magdalena. Ya no es que esperase un drama de manual pero la mera definición de thriller me ponía en tensión. Me preparé para algo un Método Grönholm o Perfectos desconocidos… ¡Por eso me sorprendió tanto la risa! No era un pedante club de la comedia, lleno de chistes fáciles. Los diálogos cotidianos y una pizca de parodia social te sacaban la carcajada quisieras o no quisieras. Por eso medio teatro los aplaudió y vitoreó en pie al caer el telón.

El teatro entero se volcó con los locos de la ópera. Reza la sinopsis: “Una peculiar troupe de ópera compuesta por cinco excéntricos cantantes se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más grandes compositores del género. A lo largo de la representación se irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. ¡Será una noche para recordar!” Añadiría únicamente que te deja la piel de gallina. Una maravilla. Me quedo con el buen rollo que transmiten, con los adultos cantando y volcándose en la participación que les pedía el espectáculo y con las risas de las decenas de niños que había en la sala, ¡minipunto para esos padres que llevan a los más pequeños al teatro!

Por cerrar de una manera atípica en mi, considero que merecen unas sinceras gracias la dirección del espacio cultural por elegir tan minuciosamente la programación, a la altura de una ciudad como Ponferrada, la Concejalía de Cultura por permitirlo económicamente y el público, porque su asistencia es la mejor forma de valorarlo. El próximo miércoles Horror, el show que nunca se debió hacer, a las 20.30 horas.