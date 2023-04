Los sindicatos reclaman subidas salariales y bajadas de precios este 1 de mayo

Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez, en la presentación de los actos del 1 de mayo en Ponferrada. / QUINITO

CCOO y UGT centran sus reivindicaciones del 1 de mayo en las subidas salariales y las bajadas de precios para propiciar el reparto de beneficios de las empresas entre la clase trabajadora. Los representantes de ambos sindicatos en Ponferrada, Ursicino Sánchez y Omar Rodríguez, desgranaron este jueves la situación laboral en la comarca de cara a la celebración del Día del Trabajo, que como es tradicional contará con una manifestación que saldrá el lunes a las 11.00 horas desde las sedes sindicales.

Por parte de CCOO, Ursicino Sánchez insistió en la necesidad de que "el IPC sea compartido y la inflación no sea sólo para los trabajadores" y "luchar por que tanto la subida de las pensiones como la de los salarios no sea cosa de un día y se mantenga en el tiempo para conseguir estabilidad económica y no tener trabajadores pobres". Asimismo, abogó por "fortalecer la negociación de convenios colectivos", recordando que en la provincia de León hay muchos sin negociar y otros en los que las tablas salariales están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Desde UGT, Omar Rodríguez recordó que el 1 de mayo es a la vez "un día festivo y de reivindicación" y puso de manifiesto las diferencias entre las conquistas sociales y laborales conseguidas en el último año a nivel estatal y la ausencia de ellas en Castilla y León, donde "el diálogo social es nulo con la actual coalición de gobierno entre PP y Vox". Así, Rodríguez recordó que Castilla y León está por debajo de la media nacional tanto en los índices del paro como en el número de contratos indefinidos, "lastrando el crecimiento de los trabajadores".

Por otro lado, el secretario comarcal de UGT hizo un llamamiento a la patronal para alcanzar un acuerdo estatal sobre la negociación colectiva "para redistribuir la riqueza entre los trabajadores. Llevamos mucho tiempo esperando y si no hay acuerdo volveremos a las movilizaciones", aseguró, instando a los empresarios a ser "responsables para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo".

Situación en el Bierzo

En cuanto a la situación laboral en el Bierzo en el último año, Omar Rodríguez afirmó que se pueden hacer dos interpretaciones: "Por un lado, los datos del paro van mejorando, aunque los cambios dependen del sector servicios y una economía fuerte tiene que basarse en el sector industrial. Por otro lado, si comparamos el paro con la población quizá la bajada no venga dada por la creación de empleo, sino por la emigración". En definitiva, Rodríguez considera que "hemos avanzado poco en el último año" y reiteró la necesidad de "tener infraestructuras para atraer empresas", haciendo hincapié en la A-76 (Ponferrada-Ourense), el 'lazo del Manzanal' y el Corredor Atlántico, "que cada vez genera más dudas".

Elecciones municipales

Las próximas elecciones municipales también estuvieron presentes en la rueda de prensa ofrecida por CCOO y UGT, que hicieron un "llamamiento a los trabajadores para que acudan a las urnas el 28 de mayo para votar a los partidos que defienden la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales, las libertades y la democracia".