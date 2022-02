Sin duda nos encontramos ante un nuevo best seller de Maria Dueñas. El último libro de esta prestigiosa escritora, "SIRA", editado por Editorial "Planeta", está ya en el número uno en lectores.

La segunda gran guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.

Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.

Este libro está dividido en capítulos principales y unos ochenta subtítulos narrados en primera persona. Cada capítulo estará narrado desde un escenario: Palestina, Gran Bretaña, España y Marruecos. En Palestina nuestra protagonista intentará empezar una nueva vida, pero el problema judeo-palestino hará que deba dejar todo, lo que dejará una marca en su vida. En Gran Bretaña tendrá que adaptarse a una ciudad nueva y devastada por la Guerra. En España cambiará de identidad para ser una corresponsal de la BBC, en este capítulo nos vamos a encontrar con un personaje histórico las va sorprender. Durante el final, Sira tendrá que enfrentar momentos fuertes, pero no estará sola ya que alguien aparecerá para estar a su lado y tomar su mano.

Sira Bonnard -antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga- ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo permanece intacto.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ