Sobre las Médulas

Buenos días, me dirijo a ustedes para comentarles lo siguiente, por si pudiera ser publicado, o similar, gracias por su atención.

Después de casi treinta años que no caminaba por las Médulas, la pasada semana, fui a hacer la ruta y me he llevado una gran decepción al ver cómo está el paraje. Hay maleza y zarzas por todas partes. Únicamente están limpias las zonas que los propietarios de los castaños cuidan para poder recoger el fruto.

No entiendo como los Ayuntamientos, La Junta, el Patronato o quien tenga la responsabilidad del mantenimiento de esta extraordinaria y única mina romana, tenga tan descuidada su limpieza.

Los montes se van cubriendo de matorral y muchos de ellos son verdes, no podemos disfrutar ya de su color naranja original.

El colmo es que anuncian el camino para visitar la Cuevona y en ningún sitio aparece indicado que no se puede llegar a ella. Cinco metros antes de su entrada te encuentras con unas sogas que cierran el camino. Admito que no se permita entrar en la cueva, pero después de hacer la ruta para verla, que al menos se pueda disfrutar de su imagen desde fuera.

Quiero también hacer mención de lo que “daña la vista” la cantera situada enfrente del mirador de Orellán. Llevamos años oyendo que se va a restaurar, pero la imagen de la montaña rota sigue sin eliminarse.

Nuestros políticos nos hablan de potenciar el turismo y aprovechar este Patrimonio de la Humanidad para que los turistas visiten nuestro Bierzo y no cuidan su buena imagen.

Supongo que reciben subvenciones para su mantenimiento, por lo que creo que una buena parte debería emplearse en mantener limpio todo el entorno. Si no es así, los políticos de la zona deberán moverse y demostrar una buena gestión, si es que desean mantener el paraje como Patrimonio de la Humanidad.

Me gustaría que, a quien competa, tome las medidas oportunas para mejorar la imagen de la zona y que los visitantes lleven un buen recuerdo de nuestras Médulas.

Antonio Rojas