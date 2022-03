Sobre las pasadas elecciones autonómicas

El secretario general de la agrupación local del PSOE de Ponferrada, Olegario

Ramón, quiere mostrar su agradecimiento a todos las ponferradinas y ponferradinos y

a las bercianas y bercianos que han dado una vez más su apoyo multitudinario a la

candidatura del PSOE en las elecciones autonómicas del pasado domingo.

También agradece el enorme trabajo llevado a cabo por Javier Campos, número dos

de la candidatura provincial, y de todas las compañeras y compañeros que han

desarrollado una intensa campaña, explicando la alternativa posible ante el olvido de

35 años. Han sido semanas intensas que no suponían más que la continuación del

trabajo llevado a cabo en las Cortes de Castilla y León en los poco más de dos años y

que ha durado la legislatura.

También quiero felicitar al resto de compañeras y compañeros del Bierzo por el

enorme trabajo llevado a cabo y los extraordinarios resultados obtenidos.

El apoyo recibido por este partido en nuestro territorio indica que las gentes de

Ponferrada y del Bierzo no quieren participar de la deriva de radicalidad de las

formaciones de derecha. En ese sentido, hay que hacer hincapié en que el apoyo

recibido en las urnas supera el 40% de los sufragios emitidos, y que supera a la suma

de los partidos de la derecha radical. Ese negacionismo del PP y de Ciudadanos

oponiéndose a todo lo que es bueno para nuestro municipio y para nuestra tierra ha

tenido una respuesta muy adecuada que debería hacer reflexionar a esas formaciones.

Las y los electores de Ponferrada han dado una lección de responsabilidad, de

humildad y de reconocimiento a quienes trabajan de forma honrada por el bien

común.

No obstante, los resultados del PSOE en Castilla y León no son los que hubiéramos

deseado para este partido ni para esta región, aunque espero que a partir de ahora no

sea castigada por no haber sucumbido a los cantos de sirena de la ultraderecha.

En cualquier caso, el voto de las y los ponferradinos no es más que un acicate para

seguir trabajando para imponer un modelo de ciudad y de sociedad alejados de ese

antiguo régimen que otros quieren perpetuar, a base de clientelismos, de corrupción,

de amenazas y de miedo. Las y los votantes nos animan a seguir trabajando de cara a

las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, con el objetivo de reforzar

más aún nuestro compromiso con, por y para Ponferrada y sus pueblos

Ponferrada y el Bierzo son quienes han conseguido revertir los datos negativos

obtenidos por nuestro partido en la provincia, otorgando la victoria al PSOE en el

cómputo final de votos. Somos el reducto contra la intolerancia y el radicalismo y eso

gracias a todas y todos los habitantes de Ponferrada y del Bierzo.

Muchas gracias por vuestro apoyo.