Socialistas por Cacabelos apoyará este sábado la elección de Junior Rodríguez como alcalde de la villa

Los tres portavoces en la rueda de prensa de los grupos que han formado gobierno municipal en Cacabelos el último mandato hacen balance de los últimos cuatro años. / QUINITO

Cuatro representantes de los tres grupos que gobernaron en coalición en Cacabelos el último mandato, entre ellos sus portavoces, han comparecido este viernes en el consistorio para defenderse “una vez más” de “las mentiras del portavoz popular, Adolfo Canedo” sobre dos de las últimas sentencias judiciales que los enfrentan y hacer balance de estos cuatro años. “El PP en Cacabelos vive de sus polémicas. No son capaces de hacer política constructiva”, lamentó la exsocialista María del Carmen González y número uno en las elecciones del pasado 26 de mayo por la lista de Socialistas por Cacabelos.

“Las sentencias sobre las que ha hablado esta semana el señor Canedo no son nuevas y no condenan nada. Son errores de forma en la convocatoria de las comisiones próximas en el tiempo a los plenos de 2015, 2016 y 2017”, explicó González, defendiendo que “en un ayuntamiento a veces las cosas se tienen que hacer así, con poco tiempo aunque no nos guste”. En su opinión, “en el Juzgado de Ponferrada deberían poner el nombre de Canedo a una sala, porque se pasa más tiempo allí que en el ayuntamiento”, por lo que espera que el gobierno municipal “no quede en manos de estos liquidadores y superar la etapa de litigios y oscuridad que han sembrado en Cacabelos”.

La comparecencia sirvió asimimos como balance de su etapa municipal, despedida, lágrimas y buenos deseos para la sesión de investidura del sábado con algún temor. “Tuvimos nuestras discrepancias, como es normal. Saltó alguna chispa pero no hubo ningún incendio. Sergio fue la persona que supo enderezarnos a todos y que nos entendiéramos”, reconoció el exportavoz del PSOE y ahora edil de Socialistas por Cacabelos, Santiago Enríquez. “Estos cuatro años ha sido un placer colaborar con mis compañeros y estoy orgulloso de haber formado parte del equipo de gobierno”, declaró emocionado el portavoz de Alternativa Ciudadana de Cacabelos.

A partir de ahora, “el mandato de las urnas el 26M fue claro. Cacabelos quiere un gobierno de izquierdas y necesitamos ser un bloque sin fisuras”, manifestó la portavoz de IU, Susana Vila, que recordó su apoyo al PSOE de Junior Rodríguez este sábado. Opinión que también refutó la portavoz de Socialistas por Cacabelos. “Mal que nos pese tenemos claro lo que vamos a hacer. Siempre vamos a apoyar una alternativa de gobierno de izquierdas y espero que a partir del pleno empecemos a hablar de lo que es bueno para Cacabelos”, subrayó María del Carmen González. “No hablamos de pactos ni de sueldos ni de nada. Mañana deberíamos venir todos al pleno con las ideas claras y yo no tengo tan clara la posición del PSOE. Si no se ha sentado a hablar con nosotros será porque igual se ha sentado con otros grupos”, en clara alusión al PP de Canedo, “igual hay sorpresas”.

El exregidor Sergio Álvarez no estuvo presente por encontrarse en Madrid solicitando su reincorporación al trabajo. “Se va a ir de la Alcaldía igual que vino, con humildad y callado”, lo excusó su compañera González.