Socialistas por Cacabelos e IU instan al PSOE a dejar atrás las rencillas para formar un gobierno de izquierdas

Las concejalas de IU y SxC en el ayuntamiento de Cacabelos, durante la rueda de prensa de este viernes / QUINITO

Socialistas por Cacabelos (SxC) e Izquierda Unida instaron este viernes al alcalde Junior Rodríguez y al PSOE a dejar atrás las rencillas y aceptar el resultado de las elecciones para desbloquear la gobernabilidad del municipio, después de lo ocurrido en el pleno de organización del jueves.

La portavoz de SxC, Maica González, aseguró que “es triste y vergonzoso todo lo que pasó, aunque ya lo esperábamos. El PSOE debió pensar que desde que nos fuimos del partido nos tendrían comiendo de su mano, pero somos una agrupación independiente que no tenemos nada que ver con el Partido Socialista. Nuestros votantes nos han votado libremente y a los únicos que debemos respeto es a los vecinos y vecinas de Cacabelos. Queremos dejar claro que las rencillas deben quedar atrás. Esto no es un patio de colegio, somos adultos con una gran responsabilidad en nuestro municipio. Si al PSOE no le gusta, que se lo tomen dos veces, pero la realidad es la que es, y SxC junto a IU tiene 90 votos más que el PSOE. Hicimos lo que teníamos que hacer, investir a un alcalde socialista, porque hacerlo con uno del PP era inviable. No queremos un gobierno del PP en Cacabelos, pero parece que el PSOE sí lo quiere, porque esta situación va a llevar a eso”.

González insistió en que “no vamos a consentir manipulaciones. Si no quieren formar gobierno con nosotros, perfecto, pero van a tener que sentarse a negociar cada punto del orden del día de los plenos si quieren llegar a un acuerdo con SxC e IU. Un partido con 140 años de antigüedad debería tener otro tipo de miras, pensar más en la gente y no sólo en ellos mismos. Si tan listos y tan mayores se creen, que lo demuestren”.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida de Cacabelos, Susana Vila, reiteró que “estamos para proponer y no para reprochar. Bastante triste es que con ocho concejales de izquierdas no se llegara a un acuerdo ayer. No podemos seguir poniendo paños calientes a un PSOE que no entiende que con cuatro concejales no tiene mayoría y, por tanto, no puede gobernar. Abrimos la puerta a que recapaciten y tomen como ejemplo el pleno de ayer para admitir de una vez el resultado de las urnas. Hasta que no lo hagan, en Cacabelos se van a perder muchas cosas positivas”, finalizó Vila, que recordó que “en 2015 empezamos a trabajar por y para el pueblo desde el minuto uno”.

La concejala de IU advirtió al alcalde, Junior Rodríguez, de que “el PP está al acecho para aprovechar el desacuerdo de la izquierda y hacer daño al alcalde. Tiene un oscuro plan y ahora puede parecer muy agradable, pero cuando muestre su verdadera cara destrozará a Junior Rodríguez como lo hizo con anteriores alcaldes socialistas”.