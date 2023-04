Sofian: "Estamos jodidos, pero tenemos que seguir"

Sofian Chakla. / QUINITO

Sofian Chakla acudió este miércoles a la sala de prensa de El Toralín tras el entrenamiento llevado a cabo por la Ponferradina en el Anexo para analizar la situación del equipo tras la derrota ante el Andorra, que deja muy mermadas las opciones de permanencia en Segunda División: "La realidad es que estamos jodidos", asumió el marroquí sin paños calientes, "porque veníamos de merecer los tres puntos en Burgos y teníamos la sensación de que podíamos hacerle daño al Andorra, pero con su primer gol nos vinimos abajo. Estamos jodidos, pero tenemos que seguir y hay un partido en Oviedo que tenemos que ir a ganar".

El central blanquiazul es consciente de que el equipo ha hecho una mala temporada, pero matizó que "no es que seamos malos, pero el fútbol son resultados y cuando perdemos todos somos malos, mercenarios... y si ganas eres el mejor. Somos conscientes de que nos juzgan por los resultados y las cosas no han salido como queríamos. No es nuestro mejor momento, pero tenemos que seguir".

A su juicio, el cambio del equipo entre los dos últimos partidos vino determinado porque "la manera de jugar del Burgos y del Andorra es diferente. Es verdad que nos meten un gol en casa y nos hizo mucho daño, pero eso queda en el pasado y no hay que darle más vueltas. Vamos a ir a Oviedo a por los tres puntos y a pelear por este escudo y por toda esa gente que lleva muchos años en el club. Hay que seguir hasta que sea definitivo".

Sofian también se refirió a la expulsión de Derik ante el Andorra que le impedirá jugar en el Carlos Tartiere: "Yo sé cómo enfocar mi carácter en el juego, llevo ocho partidos y cero tarjetas. Un compañero se equivocó, porque dejar al equipo con diez no está bien. Él lo sabe, porque se lo hemos dicho a la cara y espero que no pase más". También habló Sofian sobre el público que abandonó El Toralín con el segundo tanto del Andorra: "No estoy de acuerdo con eso, hay que estar en las malas y en las buenas. Si tu hijo saca malas notas no lo echas a la calle. Es tu club, tus colores y no lo puedes dejar tirado".

Por último, el marroquí aplazó hablar sobre su futuro en la Ponferradina: "Lo único que tengo claro es que el domingo hay partido. Firmé por un año más y no pensé en un descenso porque vine a jugar y a ayudar. No pienso en el futuro, pienso en que quedan cinco partidos, el primero el del Oviedo, y hay que darlo todo. Está difícil, pero hay que seguir luchando".

Ánimos al baloncesto

Por otro lado, Sofian aprovechó su presencia ante los medios para enviar un mensaje de ánimo a los jugadores del Clínica Ponferrada SDP, que este domingo inician la segunda ronda del playoff de ascenso a LEB Oro.