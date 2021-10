Solicitan la declaración BIC para el Salto del Pelgo

Salto del Pelgo. / EBD

La asociación Salvemos el Pelgo ha dado los primeros pasos para solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la central hidroeléctrica y el Salto del Pelgo, y lograr así “blindar” este paraje donde se unen patrimonio industrial y natural ante el temor de su demolición en caso de que se ponga fin a su funcionamiento.

El presidente de la asociación, Fernando Mallo, apunta en un comunicado que el reciente escrito remitido por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) al Ayuntamiento de Toral de los Vados se ciñe a la “intención” del organismo de no eliminar la central, pero se pregunta “si la Confederación, o incluso el Ministerio, puede garantizar la continudad de la central del Pelgo. Por supuesto que no, si no, no les importaría certificarlo por escrito”.