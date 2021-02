Ordenadores en un aula / EBD

UGT Bierzo ha denunciado la situación del programa Escuelas Conectadas en la comarca, un proyecto para dotar de conexión de banda ancha ultrarrápida a todos los centros docentes públicos de Castilla y León, que, sin embargo, ha supuesto una nueva “desigualdad de oportunidades” para los colegios bercianos.

Según los datos recabados por el sindicato en una encuesta a estos centros, dos años y medio después de la puesta en marcha del programa sólo el 31 por ciento de los colegios de la comarca tienen terminadas las instalaciones, de las que están en funcionamiento el 77 por ciento. En muchos Colegios Rurales Agrupados (CRA), señalan, ni siquiera se han comenzado las obras de instalación.

Además, apuntan que la dotación informática para el alumnado es insuficiente y “en muchos casos, los ordenadores se encuentran almacenados a la espera de que el técnico venga a configurarlos”, mientras que el profesorado sigue trabajando con sus propios medios y conexiones propias compartidas con los alumnos para el trabajo diario.

Problemas técnicos

Por otro lado, UGT critica que Orange, la empresa encargada de la instalación, ha subcontratado la misma a empresas de fuera de Castilla y León (con Andalucía, Extremadura, Madrid y Murcia a la cabeza), lo que provoca quebraderos de cabeza a la hora de localizar a los técnicos en caso de avería: “Esto conlleva más sobrecarga para los equipos directivos, que tienen que convertirse en técnicos informáticos y detectar dónde se encuentra la avería antes de emprender la misión imposible de encontrar al técnico que realizó la instalación”.

De este modo, desde UGT Bierzo lamentan que un programa que “pretendía acabar con las desigualdades y la brecha social no ha hecho más que acrecentarlas”, especialmente en el medio rural: “Las necesidades de los centros se hicieron patentes con el cierre provocado por la COVID-19 y no se ha hecho nada para contrarrestar las mismas. Los que ya tenían problemas siguen teniéndolos, siempre en favor de las poblaciones grandes como León o Ponferrada. No ha habido ninguna priorización para atender a las zonas más desfavorecidas“.