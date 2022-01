Sólo pedimos que nos dejen trabajar

Este año celebramos la festividad de nuestro patrón San Francisco de Sales a pocas semanas de tener lugar unas elecciones autonómicas, por lo que nos encontramos en un periodo en el que el periodismo debería jugar un papel muy importante, aunque auguro que no tendremos muchas facilidades a la hora de desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible.

Cada vez es más habitual que la clase política se decante por organizar ruedas de prensa sin preguntas, despojando de esta manera a los periodistas de una de nuestras herramientas básicas, como es el poder preguntar. También se ha normalizado que las respuestas a las preguntas de los periodistas no tengan nada que ver con la cuestión formulada, lo que supone una falta de respeto, no sólo a los profesionales periodísticos, sino a la sociedad en general. La efeméride que celebramos hoy es un buen momento para denunciar estos ataques a la libertad de prensa y al derecho a la información. Solo cabe esperar que durante la campaña electoral este tipo de acciones, que buscan un control total de la información, no se intensifiquen aún más.

Lamentablemente, el resto de problemas que acechan al periodismo siguen siendo la precariedad laboral y la destrucción de empleo, una tendencia heredada desde hace años y que no conseguimos revertir. Sin olvidarnos del intrusismo, favorecido en muchas ocasiones por la irrupción de nuevos canales de comunicación y redes sociales, en las que todo tipo de personas pretenden suplantar la labor profesional de los periodistas, fomentando la desinformación, una de las actuales lacras de la sociedad y cuyo mejor antídoto es precisamente el periodismo de rigor.

Agradecer a todos los periodistas de la provincia de León que siguen honrando día a día a nuestra profesión, manteniendo su compromiso con el código deontológico periodístico y sobreponiéndose a todas las dificultades que se enfrentan a la hora de ejercer su labor profesional. Finalizar con un ruego a todos los leoneses, a los que les pido que confíen en nuestro trabajo y nos elijan para informarse de lo que ocurre realmente.

Pedro Lechuga Mallo

Presidente de la Asociación de Periodistas de León (APL)