El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participan en el mitin central de la campaña del PPCyL a las Cortes. / Ical

Entre viaje y viaje, con una agenda frenética, el candidato Mañueco atiende a EL BIERZO DIGITAL algo que todos, salvo Luis Tudanca, han hecho.

-¿Aunque lo ha explicado varias veces, recuérdenos qué le llevó a convocar elecciones anticipadas?

-La traición de quien hasta ese momento había sido mi socio de Gobierno. Había habido una negociación sobre presupuestos a espaldas del presidente. Y se estaba fraguando una moción de censura apoyada en tránsfugas. Así que ante esa opción de un Gobierno de retales decidí disolver las Cortes, convocar las elecciones y dar la voz a las personas de esta Comunidad y que sean ellas las que decidan.

-Es consciente de que el PSOE de Luis Tudanca ganó las pasadas elecciones, ¿por qué cree no pudo o no supo formar mayoría suficiente para gobernar?

-He presidido un Gobierno totalmente legítimo, que surgió del acuerdo entre dos partidos. Firmamos un acuerdo de Gobierno que se estaba llevando a cabo, habíamos cumplido el 90% de lo acordado. Desde el primer momento de las elecciones de 2019 mostré mi voluntad de diálogo y entendimiento, como siempre he hecho. Los socialistas se quedaron esperando sin tener mayoría absoluta. Un detalle muy importante que no dicen nunca.

-Para la mayoría de analistas y en general, la moción de censura de Luis Tudanca fue un fracaso. ¿Por qué cree que se presentó?

-Presentó la moción de censura en el peor momento y cuando aún no estábamos vacunando. Porque es el discípulo más disciplinado de Pedro Sánchez. Se lo ordenaron y la presentó. Y lo hizo, además, tan sólo unas horas después de que su número dos dijese públicamente que no lo iban a hacer.

-Las encuestas, salvo la del CIS, le otorgan una holgada mayoría, sin llegar a la absoluta. ¿De nuevo tocará dialogar? ¿Se podrán rehacer las relaciones con Ciudadanos? ¿Qué opina de Vox?

-Salgo a ganar, a obtener la mayoría suficiente para lograr un gobierno en solitario, eficaz y que nos permita llevar a cabo el ambicioso proyecto que llevamos recogido en el programa del Partido Popular, con mil medidas para la modernización, la protección de las personas y la creación de oportunidades de futuro. Y las encuestas, como he repetido muchas veces, son una foto fija. Además, no hay mejor manera de perder unas elecciones que darlas por ganadas, por eso es muy importante la movilización y concentrar el voto en el Partido Popular.

-El Psoe repite hasta la saciedad eso del modelo agotado tras 35 años de gobiernos populares. Proponen el cambio con recetas como pagar más quien más tiene, más servicios públicos, aumento de gasto en todos los ámbitos…¿Cómo valora su programa o su discurso?

-Tenemos sintonía con la gente, somos el partido de esta tierra. Son 35 años de camino común. Son 35 años de progreso, de éxito y debemos conservar lo ganado y llegar más lejos. Hay que sentir orgullo de lo conseguido y protegerlo en estas elecciones. Somos los únicos que lo garantizamos el futuro. Tenemos 35 años de bagaje, 35 años de eficacia en la gestión: Si hablamos de política económica y creación de empleo, si hablamos de cohesión, de estar cerca del territorio, de calidad en los servicios públicos...

-¿Qué medidas propone contra el endémico problema de la despoblación?

-Ante la despoblación, hay dos opciones: quedarse de brazos cruzados como hace Pedro Sánchez o impulsar medidas para blindar la calidad de los servicios públicos y generar actividad económica y empleo en el medio rural. La despoblación no es un problema únicamente de Castilla y León. Es un problema del conjunto de España e incluso de Europa, por lo que debe ser abordado de manera global. Dicho esto, nosotros no eludimos nuestra responsabilidad y el reto demográfico es una prioridad y un eje trasversal de todas nuestras políticas. Apostamos por medidas en diversos ámbitos, que incluyen apoyos a la agroindustria, sector forestal, turismo, al patrimonio cultural, a nuestros ganaderos y agricultores…, servicios públicos de calidad, medidas de apoyo a la familia, como el cheque bebé que de 1.500 euros y que puede llegar a los 3.500 en el medio rural; educación gratuita de 0 a 3 años empezando ya el próximo curso por los niños de 2 a 3 años; también ayudas a la conciliación, vivienda… Y, por supuesto, una política fiscal moderada y favorable, que mira y atiende espacialmente al medio rural, apuesta por la digitalización…

-¿Y su modelo económico para reducir el paro, esto es crear empleo? ¿Hacia una región del sector terciario modernizado o hay sitio para otro tipo de industrias?

-Tenemos más peso industrial que la media de España, somos líderes en renovables, en distintos sectores agrolimentarios, en turismo rural… y somos referente en farmacéutica, ciberseguridad, supercomputación o aeronáutica. Continuaremos apostando por la reindustrialización y también seguiremos apoyando el sector agrícola, ganadero y la agroindustria en Castilla y León, estratégicos en esta Comunidad, han llevado y siguen llevando a cabo un importante esfuerzo de modernización. Apoyaremos a los autónomos con más ayudas: Cuota cero a los nuevos. Ayudas para los que creen empleo y ayudas para las madres autónomas. Y estaremos junto los proyectos que crean empleo: Con ayudas directas: más de 400 millones el primer año. Con financiación: 2.000 millones la nueva legislatura. Con apoyo a la internacionalización: un 15% las empresas exportadoras. Con suelo industrial a bajo precio. Y con una fiscalidad inteligente y moderada. Tengo preparada una batería de bajadas de impuestos, para tener la fiscalidad más baja de la historia de la comunidad: 2.000 millones de ahorro para las familias.

-¿Qué aportaría el PP para hacer atractivo el empleo sanitario en hospitales y centros de salud de las nueve provincias?

-La apuesta por la Sanidad, por mantener un sistema sanitario de calidad, es una prioridad y un compromiso claro del Partido Popular. Vamos a destinar al menos el 7% del PIB a gasto sanitario cada año. Nuestro programa incluye un completo abanico de propuestas y compromisos, como igualar las condiciones de contratación del personal eventual a las mejores condiciones del Sistema Nacional de Salud para que ningún profesional abandone Castilla y León en busca de mejores condiciones de contratación. No hay que olvidar que uno de los problemas que tenemos para atraer MIR a Castilla y León se debe a que el 75% de los alumnos de las dos universidades de Medicina que tenemos en la Comunidad son de otros lugares, y deciden hacer su residencia en sus lugares de origen, donde tienen sus raíces. Y eso se debe a que nosotros somos firmes defensores del esfuerzo y por eso reclamamos, lamentablemente sin éxito, una prueba de acceso a la universidad (EBAU) única.

-La transparencia, y por ende contra la corrupción, parece que el señor Igea se arroga el mérito de instalar medidas de control e información…

-La transparencia no la inventó el señor Igea. Nuestro gobierno ha sido, es y será transparente.

-¿Qué puede decir a los posibles votantes provincialistas y localistas que parecen surgir en estos tiempos, frente al fin del bipartidismo?

-Respeto profundamente a todas las plataformas. El Partido Popular es el único con representación en los 2.248 municipios de Castilla y León. Sabemos lo que ocurre en todos los rincones porque nuestros alcaldes y concejales son allí nuestros ojos. Un partido, además, con visión profundamente local, a la vez que provincial, de Castilla y León y de España, y también europea. Y yo como presidente de la Junta he recorrido la Comunidad y lo sigo haciendo en campaña, porque hay que estar pegado al territorio.

-En clave provincial, León se siente menospreciada en un alto porcentaje social, el Consejo del Bierzo camina sin un modelo claro de administración comarcal supramunicipal. Exprese su antídoto contra estos sentimientos reales en parte de estas sociedades.

-Nuestro compromiso y apuesta por León es firme y claro, con numerosos proyectos ya en marcha como el acuerdo para la ampliación del Parque Tecnológico, el nuevo Conservatorio Profesional de Música, la modernización de la estación de autobuses, la modernización de regadíos, nuevos centros de salud y reformas… Y en El Bierzo también trabajamos en un grupo de proyectos que genera más de 210 millones de inversión, 1.300 empleos directos y 3.000 indirectos. Proyectos como los de Tvitec, Emobi o el nuevo clúster alemán en el polígono de El Bayo. Estamos creando las condiciones necesarias para que empresas con enorme potencial de creación de empleo se sitúen en El Bierzo, con diálogo y facilidades, porque creemos en la Comarca. León ha sido un motor económico de Castilla y León y de España y queremos recuperar esa fortaleza de León. Soy un firme defensor y creyente del autonomismo útil. Útil para las personas, para nuestra tierra y para el conjunto del país. Debemos trabajar por unir, no por dividir y levantar fronteras, que parece que es lo que algunos quieren y en lo que se sienten más cómodos.

-Por último, y las comunicaciones del oeste regional, sin autovías a Valdeorras o sin AVE a Madrid por Ponferrada y Astorga. ¿Qué opina al respecto?

- Yo cumplo mis compromisos. Yo garantizo las inversiones comprometidas con Ponferrada y El Bierzo. Está en el centro de mi gobierno. El impulso irrenunciable con la unidad satélite de radioterapia y el área de consultas dentro del hospital del Bierzo. El parque industrial «Bierzo Alto». La Plataforma Logística Intermodal de Ponferrada. El impulso al Corredor Atlántico, haciendo fuerza con otras comunidades como Galicia y Asturias. El Área de Regeneración Urbana “Puebla Norte” y la renovación de la carretera de Toreno a Páramo del Sil. Y el impulso de nuevas infraestructuras turísticas y medioambientales para las Médulas, entre otras inversiones. Vamos a seguir reclamando al Gobierno de España las infraestructuras que necesita esta tierra: Los tramos bercianos de la Ponferrada- Orense, la Ronda Sur de Ponferrada, el impulso al Corredor Atlántico Norte o la mejora de las conexiones ferroviarias del Bierzo con Astorga, entre otras.

Y seguiremos reclamando la supresión o la bonificación de peajes de autopista. Defenderé a esta tierra del proyecto del Gobierno de España de poner peajes en las carreteras.