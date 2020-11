Manifestación del sector de la hostelería en Ponferrada frente a la sede de la Junta de Castilla y León. / QUINITO

Tras la lectura del manifiesto puesto en común por el sector de la hostelería berciana, fueron varios los afectados que decidieron tomar la palabra para hacer llegar sus reivindicaciones a las administraciones, advirtiendo de que las protestas no se van a quedar en la concentración llevada a cabo este jueves ante la sede de la Junta.

Uno de los presentes era el conocido empresario José Luis Prada, dueño de Prada a Tope, que advirtió de que “estamos jodidos, y si no nos ponemos de acuerdo nos van a joder hasta el final. No nos ayudan, sólo nos ayudan a morir poco a poco en este pozo en el que estamos metidos. Tenemos que unirnos y estar a tope, pero no aquí, donde haga falta, y poniendo los huevos por delante para que no nos jodan más”.

Otro hostelero recordó que “a nuestro lado se mueve mucha gente y mucha economía, no nos juntéis con gente que no cumple las leyes. Somos el sector que más ha sufrido, el más vejado y pisado por todos los gobiernos de este país”, y se dirigió expresamente al presidente de la Comunidad y a la consejera de Sanidad: “Mañueco, Casado, si hace falta llegaremos a Valladolid. No olvidéis que somos la descendencia de los que lucharon por el carbón, llevamos los genes del carbón y los genes de la lucha”.

En este sentido, otra trabajadora del sector aseguró que “esto no puede quedarse aquí, no basta con salir un día a la calle. Será una lucha larga”.