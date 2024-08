Vecinos de la Somoza aprovechan el paso de La Vuelta para reivindicar mejores comunicaciones

Además de un espectáculo deportivo, el paso de la Vuelta a España también puede servir para hacer visibles las reivindicaciones de pueblos y zonas, como es el caso de la Somoza berciana, donde los vecinos han querido aprovechar la llegada del pelotón este viernes para reclamar mejores conexiones de telefonía e internet.

Así, la carretera de subida al puerto de Ancares, donde finaliza la etapa de este viernes, ha sido “decorada” con pintadas donde se puede leer “La Somoza incomunicada” o “- pedal y + señal”, junto a otros motivos que expresan el descontento de sus habitantes por la falta de alternativas de Movistar a la retirada de las líneas telefónicas de cobre.

“Si no las borran, se verán las reivindicaciones de la Somoza desde el helicóptero de televisión”, apunta uno de los vecinos que, cansados de no recibir contestación, continúan con diferentes movilizaciones para que la Somoza no se quede fuera de cobertura.