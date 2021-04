¿Son Las Médulas el paraje más cinematográfico de España?

La revista Jot Down plantea esta pregunta a sus lectores, entre otras opciones, para determinar cuál es la mejor localización para grabar películas

Vista de Las Médulas pintada por Paco Yllán / EBD

La revista Jot Down, un magazine cultural digital, ha propuesto una encuesta entre sus lectores para determinar cuál es el paraje español más cinematográfico.

Entre las opciones de respuesta que ofrece, están Las Médulas, las antiguas minas romanas, Patrimonio de la Humanidad, que son la estampa más peculiar de la comarca del Bierzo.

Algunos de los otros lugares con los que Las Médulas compiten por convertirse en la localización más cinematográfica de España son San Juan de Gaztelugatxe, el barrio Gótico de Barcelona, las Islas Canarias, la localidad asturiana de Cudillero o La Alhambra.

Aunque es obvio que Las Médulas merecen ganar la encuesta sobre cuál es el paraje más cinematográfico de España, es posible que alguna gente que no vive en el Bierzo no lo vea así. Por ello, quienes deseen apoyar esta candidatura pueden hacerlo en la web de Jot Down, donde además podrán informarse sobre los demás lugares mágicos que esta revista ha escogido para plantear la encuesta.