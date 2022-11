Sorogoyen se declara “enamorado” del Bierzo

El director de 'As bestas' destaca en Viajes National Geographic el "precioso" otoño de la comarca

Rodrigo Sorogoyen. / Ical

Coincidiendo con el estreno en cines de As bestas, su director, Rodrigo Sorogoyen, repasa en la revista Viajes National Geographic un rodaje que se desarrolló en buena parte en tierras bercianas y confiesa que “me he enamorado del Bierzo, es salvaje y precioso”.

El realizador madrileño, ganador de tres premios Goya y nominado al Óscar 2019, asegura en National Geographic que “estar en la montaña y en la naturaleza me ha ayudado a tomarme todo con más calma”, una naturaleza balsámica que encontró en el Bierzo.

“Me he enamorado, porque no lo conocía casi y he estado mucho tiempo”, explica. “Es salvaje, precioso y está muy poco explotado, gracias a Dios. La gente de allí nos ha acogido con los brazos abiertos. El verano, como siempre, es espectacular en una montaña, pero es que el otoño es precioso. Hay como veinte días que merecen mucho la pena porque todo se vuelve rojizo”, unos colores que, asegura, ha conseguido captar en su película.

As bestas, la última película de Rodrigo Sorogoyen, que se rodó en el Bierzo, se estrenó este fin de semana en cines de toda España. En Ponferrada se puede ver en los cines La Dehesa en tres horarios: 17.00, 19.40 y 22.15 horas.