Soufiane Chakla, nuevo jugador de la Ponferradina

Soufiane Chakla. / @SDP_1922

La Ponferradina anunció este miércoles el fichaje del defensa central Soufiane Chakla (Kenitra, Marruecos, 1993). El nuevo futbolista blanquiazul procede del OH Leuven, con el que jugaba desde la pasada temporada en la Jupiter League belga.

Chakla, que en 2021 se estrenó como internacional absoluto con Marruecos, tiene una amplia experiencia en el fútbol español desde su etapa formativa. Militó en los filiales del Málaga y el Real Betis antes de unirse al Videoton, con el que compitió en la máxima categoría de Hungría en la temporada 14-15.

De regreso a España, continuó su trayectoria jugando en Segunda B con La Roda y El Ejido 2012 antes de incorporarse al Almería B. Su siguiente destino fue el Melilla, donde su rendimiento le abrió las puertas del Villarreal , que le enroló para su equipo filial en la temporada 19-20 y también le dio la oportunidad de debutar en LaLiga Santander.

En el mercado de invierno de la temporada 20-21 se incorporó como cedido al Getafe , con el que disputó otros once partidos en Primera División, y para el pasado curso se unió al OH Leuven, desde el que llega ahora para sumar sus fuerzas a la Deportiva. En el equipo belga jugó un total de 20 partidos, 17 en Liga y tres más en Copa, aunque esta temporada no había disputado ningún minuto.