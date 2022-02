Sporting-Ponferradina

Los jugadores de la Ponferradina celebran el 0-1 con la afición desplazada a Gijón. / QUINITO

La Ponferradina consiguió una importantísima victoria ante el Sporting en El Molinón, en un partido loco que el equipo berciano iba ganando 0-2 al descanso y que sólo resolvió con un gol de Naranjo a falta de cinco minutos, después de que el 'Puma' Rodríguez igualase el marcador nada más iniciarse el segundo tiempo. Los blanquiazules mantienen la quinta posición y alejan a seis puntos la séptima plaza, que ahora ocupa el Real Oviedo.

El Sporting dominó el balón de forma casi absoluta durante la primera parte ante una Ponferradina bien plantada en su campo que apenas concedió ocasiones claras al equipo asturiano, más allá de algún disparo que no creó problemas a Amir. Eso sí, de poco le sirvió la posesión a los rojiblancos, que vieron como en su primer tiro a puerta, pasado ya el cuarto de hora de juego, la Deportiva se ponía por delante en el marcador.

Ríos Reina probó suerte una vez más en busca del gol olímpico y el balón se estrelló en la base del poste, quedando muerto en el área pequeña, donde, en su intento por despejar ante la presión de Edu Espiau, Rivera acabó metiendo la pelota en su propia portería.

El 0-1 no varió un ápice el guion del partido, el Sporting siguió dominando y la Ponferradina aprovechó un nuevo acercamiento al área para aumentar su ventaja. Esta vez fue tras un disparo de Sergi Enrich desde la frontal que Mariño no logró atrapar. El rechace le cayó a Edu Espiau, que remató al larguero, pero el rebote fue a parar al talón del delantero canario para acabar con el balón dentro de la red. 0-2, el público de El Molinón de uñas con su equipo y el medio millar de seguidores bercianos en la grada disfrutando como niños cuando finalizó la primera parte.

El paso por vestuarios fue balsámico para el Sporting, que a los cinco minutos de la reanudación ya había igualado el marcador con dos goles de José Luis Rodríguez. ‘El Puma’ remató en el segundo palo un centro de Aitor que se paseó por el área berciana para hacer el 1-2 y, apenas tres minutos después, se adelantó a Paris para batir por abajo a Amir y equilibrar el resultado.

Bolo dio entrada a Paul Anton por Erik Morán, que había visto amarilla, y a Naranjo por un Juan Hernández casi inédito en un intento por hacerse con las riendas del partido. La Deportiva intentó dar un paso adelante ante un Sporting crecido por las circunstancias y confiado en completar la remontada, y el partido se convirtió en un toma y daca con llegadas en las dos áreas.

Las mejores ocasiones, eso sí, correspondieron al Sporting, que obligó a Amir a sacar su mejor repertorio de paradas para despejar dos disparos de José Luis Rodríguez y Jony, mientras que Agus Medina evitó un gol de Djuka con el meta iraní ya batido. Inmediatamente después fue Mariño el que sacó una mano milagrosa para evitar el tercero de la Deportiva en un disparo del propio Agus Medina.

A cinco minutos para el final llegó el golpe definitivo de la Ponferradina. Ríos Reina puso el balón en el área desde la banda izquierda y Naranjo tocó sutilmente en el primer palo para cruzar la pelota lejos del alcance de Mariño.

Aún quedaba tiempo para más en este partido loco, ya que en el tiempo de descuento Amir volvió convertirse en el gato persa para meter una mano salvador a un disparo a bocajarro de Eric Ramírez y certificar una victoria que da alas a la Deportiva hacia el sueño del playoff.

SPORTING (2): Mariño; Calavera (Milovanov, 26’), Babin, Valiente, Kravets; Pedro (Ramírez, 46’), Rivera; Aitor (Jony, 75’), Villalba, José Luis Rodríguez (Pablo Pérez, 88’); y Djuka.

PONFERRADINA (3): Amir; Paris Adot, Pascanu, Amo (Cristian, 83’), Ríos Reina; Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán (Paul Anton, 51’), Juan Hernández (Naranjo, 51’); Edu Espiau (Baeza, 83’) y Sergi Enrich (Yuri, 63’).

GOLES: 0-1, min 17: Rivera, en propia puerta; 0-2, min 38: Edu Espiau; 1-2, min 48: José Luis Rodríguez; 2-2, min 50: José Luis Rodríguez; 2-3, min 85: Naranjo.

ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Tarjeta amarilla a Djuka (25’), Amo (32’), Erik Morán (47’), Pascanu (61’), Villalba (72’), Rivera (79’)

ÁRBITRO DE VAR: Pérez Pallas (C. Gallego).

INCIDENCIAS: El Molinón-Enrique Castro Quini. 16.840 espectadores.