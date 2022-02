Sporting-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Molinón. / QUINITO

Jon Pérez Bolo reconoció tras la victoria ante el Sporting que a su equipo le pesó el nerviosismo tras el 1-2 de los asturianos al inicio de la segunda mitad, aunque luego supo tranquilizarse para ir a por los tres puntos en el tramo final. Bolo aseguró que "Se ha visto un gran partido con dos equipos que sabían que esta victoria les daba un plus en la clasificación. Los dos hemos ido a por la victoria y con el 2-2 cualquiera se pudo llevar el partido. Hemos tenido la suerte de acertar y nos llevamos tres puntos muy importantes porque damos un salto muy bueno en la clasificación viendo los resultados que se han dado".

El técnico de la Ponferradina insistio en que "cuesta muchísimo conseguir los tres puntos, y más en un campo donde ganando 0-2 al descanso tienes que salir a morder en la segunda parte. Se lo he dicho a los jugadores y no estaba equivocado. Con el 2-2 nos hemos tranquilizado más que al inicio de la segunda mitad. No hemos salido relajados en la segunda parte, ellos han empujado mucho y nosotros nos hemos puesto nerviosos con el 1-2. Curiosamente, con el empate nos hemos tranquilizado. Cuando vas ganando no te tienes que poner nervioso, hay que seguir igual, pero estar ahí dentro es complicado".

Bolo admitió que "quizá sí nos ha pesado la responsabilidad, pero ahí está mi trabajo, en convencerles de que jueguen como cuando eran niños en la calle y que borren de la cabeza hablar de playoff o de posibles logros importantes. Hay que vivir el presente, estamos viviendo una temporada maravillosa y hay que disfrutarla. Qué más podemos pedir. Disfrutando vamos a conseguir más resultados como el de hoy, porque somos muy buen equipo".

Por último, el entrenador se refirió al papel de Naranjo: "Sabemos lo que tiene y lo que nos puede dar. Yo le pido siempre el máximo, que juegue como en el patio del colegio, que no piense, porque cuando piensa demasiado comete errores. Tiene que disfrutar, es un gran jugador. Hoy no estaba haciendo un buen trabajo, estaba nervioso, pero ha tenido la suerte de marcar. Cuando tiene la mente limpia puede dar muchísimo a este equipo, lo ha dado, lo está dando y seguro que lo seguirá dando".