Juanfran, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Como ocurrió el pasado viernes, la rueda de prensa de Juanfran tras la victoria de la Ponferradina ante el Sporting en la última jornada de Liga se centró más en el futuro del entrenador valeciano que en lo ocurrido sobre el césped de El Molinón, que el técnico zanjó señalando que "sin balón nos hemos encontrado cómodos y con balón más. Hemos aprovechado los espacios y ahí les hemos generado mucho peligro. No es una justificación que el Sporting no se jugara nada, no hay que quitar mérito a lo que han hecho los chavales, todo lo contrario".

Juanfran reiteró que el club todavía no se ha puesto en contacto con él para hablar sobre su continuidad o no e insistió en que "ya sabéis nuestra predisposición, no hay nada nuevo. El club no se ha puesto en contacto con nosotros, pero creo que ahora la prioridad de la Ponferradina es confeccionar una plantilla. Tendrá que dar la baja a muchísimos jugadores y buscar sustitutos para hacer un proyecto serio. Hace dos o tres semanas ya dijimos nuestra intención y creo que eso ha permitido que el club ponga el foco en otras cosas".

Haciendo balance de su paso por la Ponferradina, Juanfran asumió que "nunca son méritos suficientes cuando no se ha conseguido el objetivo. Vine con la certeza absoluta de que se iba a conseguir. En los siete partidos que llevo aquí no puedo estar contento porque no he conseguido el objetivo y asumo mi parte de responsabilidad, pero los chavales lo han dado todo y empezaron a creer desde el minuto uno, otra cosa es que la suerte no haya caído de nuestro lado en algunos momentos. El equipo ha competido muy bien y estoy orgulloso de los jugadores porque no se han dejado ir. Tanto hoy como en los siete partidos en los que hemos estado aquí han competido al cien por cien. Hoy hemos puesto la primera piedra para la temporada que viene y para saber que tendremos que hacer un esfuerzo tremendo. Lamentarse por lo que ha pasado no sirve para nada.".