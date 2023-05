Juanfran, en la sala de prensa de El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina completó este viernes la penúltima sesión de trabajo antes de afrontar el último partido de Liga, que medirá a los blanquiazules ante el Sporting de Gijón el domingo en El Molinón. La rueda de prensa de Juanfran previa al partido devino más hacia el futuro del entrenador, por lo que éste matizó que "tengo la sensación de que parece que se ha terminado ya la temporada, pero no lo ha hecho. Queda un partido y faltan 48 horas. Queremos ir a por los tres puntos y parece que como ya estamos descendidos no se le da importancia al partido del Sporting".

En ese sentido, Juanfran manifestó que "este partido no es un marrón, es una oportunidad para los jugadores, para que les vean en un estadio con muchísima gente y vamos a poner un once para ir a por los tres puntos. La dinámica ha sido positiva durante la semana, los futbolistas ya han asumido el descenso y se han quitado eso de encima. Los veo con la profesionalidad suficiente para salir a ganar".

Eso sí, el técnico blanquiazul deberá hacer cambios en el once debido a la acumulación de bajas para este partido: Pascanu y Agus Medina se lo pierden por sanción, Dani Ojeda está convaleciente de la operación del tabique nasal a la que se sometió esta semana y Amir terminó lesionado el entrenamiento del viernes tras un choque con Naranjo. Ante esta situación, Juanfran anunció que se llevará, además de al portero del filial, a los canteranos Covi y Klein: "Si hace falta tiraremos de ellos igual que de cualquiera", aseguró, remarcando que las bajas "no son excusa".

Futuro incierto

En cuanto a la continuidad de Juanfran en el banquillo de El Toralín la próxima temporada, el entrenador valenciano reiteró que "no hemos hablado del tema con el club. Lo que dije el día del Huesca lo mantengo, pero entiendo que no es el momento de hablar de eso porque el club tiene otros asuntos más importantes. Hay una plantilla que hacer y la secretaría técnica está trabajando en ello". Juanfran también confesó que el club "no me ha preguntado" sobre la continuidad o no de algún jugador.

Sobre el presunto interés del Burgos por contar con él para el año que viene, el entrenador aseguró que "me ha sorprendido porque son noticias que no te esperas. Si es verdad, estoy agradecido al Burgos, pero a esta noticia no hay que darle importancia, son momentos en los que se habla de todo".

Sporting-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Sporting-Ponferradina de la 42ª y última jornada de Segunda División se disputa el domingo 28 de mayo a las 16.15 horas en el estadio El Molinón-Enrique Castro Quini y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El partido estará arbitrado por el colegiado murciano Rafael Sánchez López, que estará ayudado desde el VAR por el vasco Gorka Sagués Oscoz.