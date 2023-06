Los ‘STEM Colloquiums’ de la alianza Eureca-Pro llegan a Ponferrada

IES Virgen de la Encina / QUINITO

Tras una primera edición online en 2022, los ‘STEM Colloquiums’ de la Universidad Europea para la Producción y el Consumo Responsable (EURECA-PRO) desembarcan en la provincia de la mano de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). De esta forma, desde este lunes y hasta el próximo 16 de junio se desarrollarán 13 eventos de divulgación científica en centros educativos de la provincia, además del que tendrá lugar en La Térmica Cultural.

Cada uno de estos eventos se conforman en torno a una charla interactiva de divulgación científica, conducida por investigadores de la ULE que desarrollan su trabajo en el ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Estas charlas están dirigidas a estudiantes de educación Secundaria y Bachillerato con la intención de promover las vocaciones STEM entre los jóvenes a la vez que se da a conocer la investigación desarrollada en este ámbito por investigadores de la Universidad de León.

Los ‘STEM Colloquiums’ se desarrollan simultáneamente en ocho países europeos, a través de los investigadores de las nueve universidades pertenecientes a la alianza de universidades europeas EURECA-PRO (Montanuniversität Leoben-Austria-, Technical University Freiberg - Alemania-, University of Petrosani -Rumania-, Universidad de León -España-, Technical University of Crete - Grecia-, Silesian University of Technology -Polonia-, Mittweida University of Applied Sciences - Alemania-, Hasselt University -Bélgica- y Université de Lorraine - Francia-).

En lo que respecta a la provincia de León, entre los días 12 y 16 de junio los estudiantes del Colegio San Juan de la Cruz, el Colegio Sagrado Corazón Jesuitas, el IES Eras de Renueva, el IES Río Órbigo, el Colegio San José Maristas y el IES Virgen de la Encina recibirán en sus aulas a investigadores de la ULE para participar en un evento de divulgación científica dentro del campo STEM. Además, diferentes estudiantes de otros centros educativos tendrán la oportunidad de participar de la misma experiencia en La Térmica Cultural, gracias a la colaboración de la Fundación Ciudad de la Energía, miembro asociado de EURECA-PRO.

Los trece investigadores de la ULE que participan en la presente edición de los STEM Colloquiums resaltarán sus trayectorias profesionales en áreas STEM y centrarán la atención de los jóvenes en aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, la protección de datos, la paleontología, los incendios forestales, la meteorología, la salud humana, la biodiversidad o la biotecnología, entre otras temáticas, para dar a conocer a los estudiantes posibilidades académicas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una vez acaben sus estudios en ESO y Bachillerato.

Dentro de EURECA-PRO, la ULE lidera, entre otras, las actuaciones orientadas a favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el desarrollo de competencias transversales, la formación en metodologías activas de aprendizaje así como a la promoción de las competencias STEM. En esta línea, la Universidad de León oferta para el curso 2023-2024 el primer Máster Internacional en Consumo y Producción Responsable de EURECA-PRO, un programa que permitirá a sus estudiantes realizar sus estudios en Austria, Alemania y España, así como contar con profesorado de las diversas instituciones que componen EURECA-PRO.