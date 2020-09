Suárez-Quiñones advierte de que la campaña contra incendios “no ha terminado”, aunque sea hasta ahora “razonablemente buena”

Incendio en Sésamo. / Brif Tabuyo

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, advirtió este viernes de que la campaña contra incendios “no ha terminado” porque “queda mucho septiembre, que es un mes muy peligroso”, a pesar de que los resultados hasta ahora mejoran los de los pasados ejercicios.

“Decir que ha sido buena no es muy exacto. Ha sido razonablemente moderada hasta ahora. Es pronto para hacer valoraciones porque la campaña empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Aunque no lo parezca, los peores meses de incendios suelen ser marzo y abril”, comentó. “La campaña de incendios de peligro alto todavía no ha terminado”, insistió.

Suárez-Quiñones recordó que ha habido incendios como el iniciado en Lober de Aliste (Zamora), que fue “el más importante en extensión, con cerca de 2.000 hectáreas afectadas” en Castilla y León. “Hemos tenido en torno a 500 incendios, cuando la media de los últimos diez años está en torno a 2.000. No es un mal resultado pero queda mucho septiembre y a ver como se comporta octubre”, reiteró.

En este contexto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente destacó la “implicación” de la ciudadanía, que “está cada vez más concienciada” en el cuidado del medio natural. “No podemos lanzar las campanas al vuelo porque un solo gran incendio echa abajo las cifras”, puntualizó. “Hay que agradecer el compromiso, la fortaleza y la profesionalidad del operativo de 4.500 mujeres y hombres que hacen que la mayoría de los incendios se queden en conatos, que no llegan a una hectárea”, valoró.