Suárez-Quiñones defiende el proceso de contratación de la comunicación del operativo de incendios

Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante el pleno de las Cortes de Castilla y León. / L. Pérez

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió el proceso de contratación de la comunicación del operativo de incendios de Castilla y León este verano, principalmente desde la cuenta Naturaleza CyL en las redes sociales. Lo hizo después de que el procurador socialista Ángel Hernández, le acusara de adjudicar este expediente a un “amigo” del consejero, sin IVA, y éste le recomendó leerse la Ley de Contratos y le advirtió: “Fuera de las Cortes esta acusación traería causas penales, pero se respalda en su inviolabilidad”.

Hernández explicó que mientras el operativo “no se había concretado, la Junta ya tenía un contrato para gestionar la comunicación”, con un contrato abierto en junio por más de 150.000 euros, en aquel momento con IVA, y que se quedó desierto. Pero la Administración, prosiguió el socialista, “publicó un contrato negociado sin publicidad e invitó a quien quiso, entre ellos dos familiares de personal de la Consejería, nombrados a dedo”. “¡Oh, qué sorpresa! Y en ese momento desapareció el IVA de milagro”, remarcó.

Continuó que la cuenta de Twitter ofrecía información “sesgada y hacía oposición al Gobierno”, como se ha visto estos días en el incendio del Valle de Mena, donde “utilizan la plataforma para vender los medios estatales de los que ustedes carecen”. “Vaya chollito el de su amigo ¿Usted ha vuelto a llamar a algún empresario de esta tierra diciendo que es la Administración?”, afeó Hernández.

La acusación se encontró con la respuesta molesta de Suárez-Quiñones, quien consideró que la cuenta Naturaleza CyL “ha funcionado de forma extraordinaria” y ha permitido diluir otras “páginas de actores y gestores que solo pretendían atacar a la Comunidad”. “Hemos dado una información veraz, datos objetivos públicos”, defendió.

Sobre el proceso de contratación, matizó que gira en torno a la Ley de Contratos y corrigió a Hernández que los dos empresarios participaron “por invitación y se otorgó a la oferta más barata”, como establece la norma. “Tiene usted falta de datos. La pareja de la persona adjudicataria era funcionario de Agricultura, no de Medio Ambiente, y tuvo una atribución de funciones como jefe de Servicio de Medio Ambiente de Valladolid de forma puntual. ¿Usted no defiende que las mujeres de los funcionarios tienen derecho restringido?”, preguntó. En cuanto al IVA, recordó que es un impuesto en el que la responsabilidad de la Junta “es obligada a soportar” en función de si el adjudicatario lo presenta o no.

Al inicio de la pregunta oral en el Pleno, el procurador socialista se dirigió al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que en la respuesta anterior había señalado que el PSOE “es una banda criminal”. “Estoy orgulloso de ser progresista, socialista y defender la libertad en este país. Gracias a gente como los socialistas, usted y yo vivimos en un país libre, con derechos sociales, sanidad y educación, lo que ustedes se quieren cargar”, algo que le permitió recibir fuertes aplausos de su bancada, antes de continuar que a García-Gallardo, el PSOE “no le gusta, pero a los españoles les gusta mucho porque ha traído el progreso a este país, lo que ustedes nunca van a traer”. Este rifirrafe se tradujo en la participación del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, para pedir serenidad a los procuradores.