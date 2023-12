Mina Alinos Escandal, en Matarrosa del Sil. / QUINITO

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostró este lunes su “pesar” por el cierre “precipitado y abrupto” de las minas, coincidiendo con el Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Lo dijo en Ponferrada donde lamentó que la comarca del Bierzo aún no haya visto esos proyectos comprometidos por el Gobierno de España y no haya “transición justa”.

“A ese cierre de minas se suma el de las térmicas que, por si acaso, también han derribado, no sea que se pudieran poner en marcha otra vez”, lamentó. En este sentido, Suárez-Quiñones recordó que en otros países europeos han mantenido las minas y las térmicas para hacer una verdadera “transición justa”. “¿Dónde están los proyectos de Endesa? ¿Dónde están los proyectos industriales del Gobierno de España?” se preguntó. “De momento no vemos ninguno. El esfuerzo de la Junta por suelo industrial, por apoyar esas empresas, pero no vemos ningún compromiso por parte de quien abandonó este territorio después de explotarlo durante decenas y decenas de años. Ese es un sentimiento que yo tengo, que creo que tenemos todos los bercianos, me incluyo si me permitís”.

En cuanto a las restauraciones de antiguas explotaciones, el consejero de Medio Ambiento explicó que marchan a buen ritmo, con una inversión de 80 millones de euros que permitirá recuperar paisaje que “también es un recurso de actividad económica futura”.