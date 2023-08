Suárez-Quiñones negocia con la UPL un pacto de gobierno con el PP en la Diputación

El candidato a la presidencia, Raúl Valcarce, afirma que “ya no hay sector crítico”

Raúl Valcarce, durante el pleno extraordinario de final de mandato en la Diputación de León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, negocia con el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, un posible pacto de gobierno entre leonesistas y PP para la Diputación de León. Así lo señaló hoy el candidato del partido a presidir la institución provincial, Raúl Valcarce.

Para el también alcalde de Carracedelo, las disputas internas ya no tienen sentido a menos de una semana de la constitución de la nueva corporación provincial. “Aquí ya no hay sector crítico, hay once diputados. A partir de hoy hay que trabajar en una única dirección, como equipo y hoy empieza el trabajo para conformar ese equipo para el próximo miércoles ganar la investidura”, manifestó, antes de añadir que “ahora lo que se trata es de formar un equipo de gobierno capaz y que obtenga la confianza de la UPL”.

“Yo no entiendo ni de alcaldes ni de concejales, entiendo del equipo del Partido Popular. Hay once diputados que van a marcar una línea a seguir de consenso y de trabajo” remarcó preguntado sobre las manifestaciones del líder del sector crítico, Javier Santiago Vélez, quien señaló que hay que tener en cuenta lo decidido por regidores y ediles, después de que sus partidarios obtuvieran la mayoría de representantes del PP en la Diputación.