Suárez-Quiñones pide “afear, rechazar y aislar” conductas irresponsables frente al COVID

Juan Carlos Suárez-Quiñones / Ical

“Están pudiendo matar a sus familiares”. Es uno de los mensajes que este sábado lanzó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el encuentro Transfronterizo de Jóvenes y Deportes que se celebra en León y en el que hizo un contundente llamamiento a la responsabilidad frente a la pandemia y se dirigió expresamente a quienes se comportan de forma adecuada y respetando las normas sobre el COVID-19. El consejero pidió “afear, rechazar y aislar” las conductas irresponsables.

Reuniones en pisos como alternativa a las restricciones del ocio nocturno o botellones son algunos de los ejemplos que puso Suárez-Quiñones para dirigirse al público asistente al encuentro, tanto de forma personal como telemática. El virus, recalcó, afecta a todos y los jóvenes tienen que ser “actores principales” en la lucha contra la pandemia. “Si no, no salimos de esta pesadilla que estamos viviendo”, afirmó.

El consejero, que acudió al acto acompañado de la directora general de Juventud, Estela López, del delegado territorial de la Junta, Juan Martínez Majo, y del gerente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, Afedecyl, Francisco del Río, repasó para los presentes las ayudas de la junta a los jóvenes en materia de vivienda y los esfuerzos para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en el mundo rural.

La intervención central de la jornada, dirigida a jóvenes de Castilla y León y de Portugal de entre 16 y 30 años dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza, se desarrolló en la Residencia Doña Sancha de la capital leonesa, hasta donde se desplazó desde Madrid el medallista olímpico y presentador de televisión Pedro García Aguado para compartir con los asistentes su ‘viaje de aprendizaje’, en el que repasa su trayectoria deportiva y vital de éxito, fracaso y recuperación, según él mismo resume.

“El deporte me equilibró la vida y me hizo lograr los mayores éxitos, pero eso no me eximió de padecer adicciones”, reflexionó en una charla en la que -según detalló en declaraciones a Ical- trata de insistir “en lo que aquello me robó; en cómo en los mejores momentos de mi vida yo podía haber sido una de las personas más felices del mundo, consiguiendo todo lo que me proponía, campeón olímpico, del mundo, mejor jugador y era un chico triste”. Muchas veces, añadió, “no es tanto lo que consigues por fuera sino cómo te sientes por dentro”.

El conocido ‘Hermano mayor’ por el programa televisivo que protagonizó entre 2009 y 2015 insiste en su mensaje a los jóvenes sobre todo en los afectos. “Les hablo de cómo tenemos que relacionarnos con la familia. Yo tuve muchos problemas con mi madre y les pongo en valor el esfuerzo de los padres y madres, que lo hacen lo mejor que saben y a veces, como hijos, nos comportamos de forma muy egoísta”.

Respecto a la pandemia y a la actitud de los jóvenes, se muestra partidario de “no demonizar” y aboga por hacer pedagogía desde los poderes institucionales “en todos los sectores”. “Todos nos hemos sentido un poco inmunes. No creo que haya que utilizar el miedo para que se responsabilicen. Creo que desde casa se tiene que educar en esa responsabilidad y padres y madres tenemos que estar pendientes de que lo hagan”, manifestó.