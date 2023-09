La subdelegación del Gobierno y la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana se unen tras la desaparición de los puntos violeta en Ponferrada

Lorena González solicita al equipo de gobierno que entregue a las asociaciones feministas el material de los Puntos Violeta. / Podemos Ponferrada

La subdelegación del Gobierno en León colabora este fin de semana la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana en el reparto de información en Ponferrada sobre los recursos de atención a víctimas de violencia machista. Lo hacen después de que el Ayuntamiento de la ciudad eliminase los puntos violeta durante estas Fiestas de la Encina y denegase el permiso solicitado por el Gobierno de España para poder colocarlos en espacios como el Auditorio, el recinto ferial o la explanada del antiguo Carrefour, donde se celebran las orquestas.

La Subdelegación del Gobierno ha contactado con los miembros de esta plataforma para remitirles carteles, tarjetas y otros materiales que se están repartiendo a la población durante este fin de semana festivo de La Encina. La plataforma está compuesta por PSOE, Podemos, Mujeres Progresistas, Clara de Campo y Mujeres por la Igualdad. “El Partido popular se ha tomado muchas molestias para impedir e invisibilizar la lucha contra la violencia machista en Ponferrada. No solo es que no hayan colaborado como institución sino que han tratado por todos los medios que no se pudiese realizar esta labor”, denuncia la plataforma a través de un comunicado.

Según este comunicado, se ha denegado permiso a los voluntarios y se ha retenido todo el material de los puntos violeta en las dependencias municipales. “De lo que se olvida el señor Morala es de que el movimiento feminista nunca ha dejado solas a las mujeres y, a lo largo de la historia, le hemos doblado el brazo a enemigos del movimiento feminista y la igualdad es mucho más poderosa que él”, añaden. “No va a conseguir callarnos ni convertir Ponferrada en un feudo machista”, finaliza el comunicado.

Decenas de voluntarias recorrerán las zonas más concurridas y recuerdan que ante cualquier agresión machista los teléfonos 1-1-2, de emergencias, y 016, de atención específica a mujeres, están disponibles 24 horas.