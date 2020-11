‘Sueño cumplido’ para el talento precoz de Rocío Fernández

La joven berciana Rocío Fernández, debuta en el mundo literario con ‘Sueño cumplido’ / C. Sánchez

En mayo del año pasado, la joven berciana Rocío Fernández ganó un accésit en un concurso literario organizado por el instituto en el que estudia, el IES Europa de Ponferrada. Animada por María, su profesora de conocimiento de lengua, ese empujón le sirvió para dar el siguiente paso y lanzarse a escribir un relato de mayor extensión, que ahora ve la luz de la mano de la editorial Hontanar bajo el título de Sueño cumplido. Cuando aún le falta un mes para cumplir los 16 años, esta alumna de tercero de ESO combina sus estudios con un precoz desembarco en un universo literario en el que aspira a encontrar su propio hueco. “Me veo de escritora, espero que este sea el comienzo de una gran carrera literaria”, confiesa ilusionada.

La precocidad acompaña a Rocío desde su nacimiento, que se dio un mes antes de lo esperado y sorprendió a su madre en Madrid, aunque toda su vida ha transcurrido en la capital berciana. “De pequeña escribía canciones imaginándome que era compositora y cantaba en los escenarios con una audiencia amplia”, recuerda la joven, que asegura no tener muy claro el origen de su pasión por la palabra escrita. “La verdad es que no lo sé, pero descubrí que la escritura me ayuda con la ansiedad y aparte de eso siento que mis textos pueden ayudar a mucha gente”, afirma.

En ese sentido, Rocío sitúa como protagonista de Sueño cumplido a una chica de 14 años, la misma edad que ella tenía al escribir la historia, que sufre la pérdida de su madre por culpa de los malos tratos a los que la somete su padre. Venganza, intriga y misterio se mezclan en un relato en el que las relaciones de los jóvenes a través de las redes sociales también juegan un papel crucial. “En Instagram está muy de moda el ‘punto y opino’ y quería concienciar de que detrás de eso a veces hay mucho más”, explica la joven.

Aunque reconoce que el drama recorre las páginas del libro, Rocío opina que “el libro da mensajes importantes” y aborda temas que afectan a toda la sociedad, como la violencia de género, desde la particular perspectiva de una adolescente. “Creo que hay más posibilidades de que un adolescente entienda a otro a que un adulto lo haga, aunque siempre hay excepciones”, explica con timidez.

A la venta desde el pasado 26 de octubre, Sueño cumplido puede adquirirse en Ponferrada en las librerías Castillo de Lulavai y Solana, ésta última regentada por Amparo Carballo, que también es responsable de la editorial Hontanar y que ha supervisado todo el proceso de publicación. “Fue todo muy sencillo, vino un día a verme y me entregó un relato, lo leí y me pareció que tenía interés tanto por el tema como por la forma de escribirlo”, asegura la editora, que remarca que Rocío es la más joven de entre los más de 200 autores que forman parte del catálogo que Hontanar ha ido creando a lo largo de sus 20 años de andadura en el mundo editorial.

Según explica, esta historia “contiene todos los ingredientes para convertirse en una novela”. “Mucha gente adulta no escribe así”, subraya la editora, que elogia la “capacidad de sorprender” de la historia escrita por Rocío. Por eso, afirma que ver que el libro se ha convertido en una realidad debe suponer “un estímulo para romper el caparazón” de la tímida chica que entró en su librería para enseñarle el relato que había escrito, a la que ve “con más ganas” desde la publicación de su historia. “Es una especie de curación, como literatura terapéutica pero bien hecha”, remarca Carballo que asegura que Rocío “encontrará su camino y su lugar” en el mundo literario, aunque le recuerda, casi como una maestra a su pupila, que la principal ocupación del escritor debe ser “leer muchos libros”.

Tras esta primera historia, la joven autora trabaja ya en un segundo libro, un compendio de relatos cortos con las emociones como protagonistas. “Tengo un gran interés por la psicología”, confiesa Rocío, que aún así no tiene decidido aún el futuro laboral al que quiere encaminarse. “También me gustaría dedicarme al diseño gráfico o a la fotografía”, afirma la joven, que se reconoce como apasionada del arte de “capturar momentos”. Lo que más me gusta es la fotografía de retrato, aunque también le hago fotos todos los días a mi gata Kira.

La música, la otra gran pasión de Rocío, la llevó a participar en los cástings que el programa de televisión ‘La Voz Kids’ llevó a cabo en el centro comercial El Rosal en el año 2018. Bajo el nombre de Romahos, la joven es autora de varios temas de rap y trap en los que aborda temas como el desamor, la soledad o la familia.